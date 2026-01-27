Vídeo
Impactante temporal marítimo en el Estrecho
Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activados avisos naranjas por fenómenos costeros en la zona del Estrecho

Más información: Joseph sacude La Línea con fuerte oleaje desde Poniente y cierres preventivos por el vendaval

Manu Romero

La Línea, 27 de enero 2026 - 12:05

1/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
2/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
3/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
4/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
5/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
6/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
7/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
8/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
9/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
10/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
11/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
12/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
13/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
14/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero
15/15 Joseph se deja ver en La Línea: imágenes del temporal desde la costa / Manu Romero

