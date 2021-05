La tranquilidad vuelve a La Línea después del refuerzo policial

“Lo que no podemos permitir es que se atente contra el principio de autoridad . Ya nos costó mucho en 2018, con un gran plan dotado de 48 millones de euros para fortalecer toda esa zona a nivel policial y plantar cara al narcotráfico como para que ahora por altercados así volvamos a perder este principio de autoridad. No podemos permitirlo”, subrayó.

El SUP denuncia ante la UE el “acoso y violencia”

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado ante la Comisaría de Interior y Migraciones de la Unión Europea la “grave situación de acoso y violencia” que viven los policías destinados en el Campo de Gibraltar por parte de las bandas del crimen organizado. Por eso solicitan también en Europa que se declare la comarca como Zona de Especial Singularidad “ante la inacción del Gobierno de España”. En un comunicado, el SUP ha informado de la carta dirigida a la comisaria Ylva Johansson. “Desde el SUP solicitamos en Europa el apoyo que aquí se nos niega para la puesta en marcha de medidas urgentes que corrijan tan alarmante situación”. Defienden que los medios humanos y materiales disponibles no son suficientes. “Urge recuperar el principio de autoridad en la zona”, demandan.