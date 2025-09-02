El Sindicato de la Policía Local de La Línea denuncia condiciones “del tercer mundo” en la actual Jefatura

El Sindicato de la Policía Local de La Línea de la Concepción (SPLL) ha denunciado públicamente el estado “deplorable” en el que se encuentran las instalaciones de la actual Jefatura de la Policía Local, que califican de “tercer mundo”. En un comunicado, los agentes acusan al concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Abellán, de “dejadez e inacción” y aseguran que la situación compromete tanto la operatividad del cuerpo como la salud de los funcionarios.

Entre las deficiencias señaladas, el sindicato menciona retretes sin cisterna de agua, motos sin ITV, un cajetín de llaves defectuoso que a menudo impide acceder a los vehículos radiopatrulla, así como fallos constantes en el sistema de transmisiones, implantado recientemente pero con pérdidas de cobertura y mala calidad en la comunicación.

A ello se suma, denuncian, una plaga persistente de cucarachas y ratones “en todas las instancias”, desde las oficinas de atención al ciudadano hasta los vestuarios y el comedor. “Los agentes conviven con la presencia permanente de insectos y roedores, un riesgo inaceptable para la salud de los funcionarios y de los usuarios”, señala el SPLL.

El sindicato añade que las dependencias carecen de climatización y ventilación, lo que ha generado un ambiente “cargado e insalubre” tras un verano especialmente caluroso. También critican que no se respetan los derechos laborales más básicos, con procesos administrativos y judiciales abiertos por parte de varios funcionarios, y recuerdan que la Policía Local de La Línea es “la que peores condiciones laborales tiene de toda Andalucía”, lo que contribuye a la fuga de agentes.

Ante la falta de respuesta del concejal, el sindicato ha puesto la situación en conocimiento de la Inspección de Trabajo. “No pedimos privilegios, queremos condiciones dignas para trabajar y prestar un adecuado servicio a los ciudadanos”, concluye el comunicado, en el que incluso solicitan a Abellán que “ceda el puesto a alguien con mayores capacidades e implicación” si no es capaz de afrontar las carencias actuales.

Retrete sin dispensador de agua en la Jefatura de la Policía Local de La Línea. / SPLL

Botiquín vacío en el interior de la Jefatura de la Policía Local de La Línea. / SPLL

Sistema de climatización averiado en la Jefatura de la Policía Local de La Línea. / SPLL

Desde Europa Sur hemos contactado este lunes con el departamento de prensa del Ayuntamiento de La Línea para recabar su valoración sobre estas denuncias, sin haber recibido respuesta.

No obstante, el Consistorio anunció la pasada semana que confía en adjudicar este mes el proyecto para la rehabilitación del edificio de la antigua Ayudantía de Marina, en la Avenida de España, que albergará la futura Jefatura de la Policía Local. El alcalde, Juan Franco, detalló que la inversión asciende a 1,65 millones de euros, financiados por la Diputación de Cádiz, y que el plazo de ejecución será de diez meses.

El nuevo edificio contará con tres plantas, zonas diferenciadas de acceso para el público y los servicios policiales, vestuarios, despachos y espacios operativos. También dispondrá de capacidad para un parque móvil de 15 coches, 15 motos y 10 quads. Según el Consistorio, se trata de “uno de los proyectos más emblemáticos del municipio”, que permitirá dotar a la Policía Local de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a la realidad actual.