Policías sin baños y patrullas paradas en La Línea porque "no hay dinero" para arreglarlos

Agentes de la Policía Nacional de La Línea, sin aseos por falta de presupuesto.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado públicamente la situación “lamentable” que padecen los agentes destinados en la Comisaría de La Línea de la Concepción, donde prácticamente la totalidad de los aseos permanecen fuera de servicio desde hace semanas debido a la avería de una bomba de drenaje de la fosa séptica que afecta a varios ramales de cañerías.

Según el sindicato, la reparación no requeriría más que una inversión mínima, en torno a 200 euros, pero desde la administración responsable se les ha trasladado literalmente que “no hay dinero” para autorizar su sustitución. “Resulta vergonzoso tener que hacer pública esta situación, que atenta contra la dignidad de los trabajadores y contra la imagen que se proyecta de un servicio público esencial”, señalan desde la organización.

El problema de los baños no es un hecho aislado, advierte el SUP. En la actualidad, más de una docena de vehículos policiales permanecen averiados, muchos de ellos con reparaciones igualmente sencillas y de bajo coste, que tampoco se han tramitado por falta de autorización presupuestaria.

El SUP denuncia que en La Línea la Policía no tiene ni baños ni coches operativos. / SUP

El sindicato subraya que la ausencia de medios materiales no solo deteriora las condiciones laborales de los agentes, sino que repercute directamente en la seguridad ciudadana. Por ello, exige una solución inmediata a esta “situación bochornosa” e insta a las autoridades competentes a que prioricen de una vez el correcto mantenimiento de las infraestructuras y vehículos policiales.

El SUP, creado en 1978 y mayoritario dentro de la Policía Nacional, recuerda que sus reivindicaciones buscan garantizar unas condiciones dignas de trabajo para sus afiliados y la prestación adecuada de un servicio público esencial.