La Policía Nacional protesta por la precariedad en las comisarías de Cádiz y la falta de agentes en la OPE

Representantes del SUP y agentes de la Policía Nacional, este miércoles en Algeciras.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional se ha concentrado este miércoles en Algeciras, convocados por el sindicato SUP, para protestar por la precariedad en el funcionamiento de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en toda la provincia. Una situación a la que se añade en la comarca la falta de cobertura de plazas para atender con holgura las necesidades de la Operación Paso del Estrecho (OPE) en los puertos de Algeciras y Tarifa, abunda el SUP.

El SUP (Sindicato Unificado de la Policía) asegura que las cajas pagadoras provinciales, encargadas de suministrar el dinero para cubrir las necesidades operativas en las dependencias policiales, no disponen de fondos suficientes para afrontar gastos mínimos ni hay previsiones para su normalización. Como ejemplos, según el SUP, hay 30 vehículos en toda la provincia inutilizados a la espera de reparación pero tampoco hay dinero como para arreglar un pinchazo (18 euros), comprar papel higiénico para los aseos o el tóner para las impresoras.

Los representantes del SUP y los agentes que han secundado la protesta se han dejado ver con sombreros de mariachi a las puertas de la Estación Marítima del Puerto de Algeciras, epicentro estas semanas de la Operación Paso del Estrecho. Para el SUP, las necesidades de la plantilla en el Puesto Fronterizo Marítimo distan de estar cubiertas ya que solo se han cubierto tres de las 30 plazas ofertadas este verano para reforzar el operativo. El sindicato ha destacado que los agentes interesados deben asumir los costes de manutención y alojamiento, algo que han calificado de "inaceptable".