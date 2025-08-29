La Línea adjudicará 1,6 millones de euros para la nueva Jefatura de la Policía Local

El Ayuntamiento de La Línea ha anunciado que este próximo mes de septiembre confía en adjudicar el proyecto para la rehabilitación del edificio de la antigua Ayudantía de Marina, ubicada en la Avenida de España, que albergará la futura Jefatura de la Policía Local, con una inversión que asciende a los 1.652.892 de euros. Así lo ha comunicado este viernes el alcalde de la ciudad, Juan Franco, quien ha subrayado el trabajo desarrollado en los últimos meses para la ejecución de uno de los proyectos más emblemáticos del municipio.

El plazo de ejecución para la nueva Jefatura de la Policía Local será de 10 meses. El nuevo edificio, pensado para una plantilla de 120 o 130 agentes y su parque móvil de 15 coches, 15 motos y 10 quads, dispondrá, según la infografía adjuntada por el alcalde, una nueva fachada "moderna" y eficiente energéticamente, nuevas zonas de estacionamiento y acerado. Para ello, se procederá a la eliminación de vallados y se abrirá la parcela al entorno urbano. La nueva jefatura se organizará en tres plantas. En la planta estará la zona de atención al público, con tres accesos diferenciados —general, público sensible y servicios policiales— para garantizar privacidad y seguridad. En la primera planta se dispondrán los vestuarios y las zonas de organización operativa y en la segunda estarán los despachos de mandos y administración.

Con la inversión, financiada por la Diputación de Cádiz, "se ha podido disponer de este inmueble tras el convenio de cesión del edificio firmado con el Ministerio de Defensa, lo que permitirá dotar a la Policía Local de unas nuevas instalaciones modernas y adaptadas a la realidad actual, que incorporarán nuevo mobiliario y medios técnicos", han transmitido desde el Consistorio. Además, la ejecución de esta obra forma parte del interés del actual equipo de gobierno por la recuperación del patrimonio y la mejora de los servicios públicos.

El primer edil considera que el estado de las actuales dependencias de la Jefatura es "deficiente", incidiendo en la importancia de unas obras que permitirán mejorar en la atención de una de las demandas ciudadanas más importantes como es la seguridad ciudadana. “Será una infraestructura muy destacada para la ciudad, que permitirá dotar a la Policía Local de unas instalaciones dignas y con ello mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos”, ha expresado.

Ayudantía de Marina

El edificio de la Ayudantía de Marina cerró sus puertas en febrero de 2015 tras más de 50 años de servicio en La Línea. Lo hizo con un acto de baja en la Armada, celebrado siguiendo el Ceremonial Marítimo tradicional, que estuvo presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca (San Fernando), Fernando de Querol Pagán.

Su cierre estaba dentro del plan de actuaciones sobre infraestructuras de Defensa (Prepidef), que preveía hasta 2017 el cierre de 82 instalaciones militares y de Defensa, así como traslados o convenios en otras 27, con el objetivo de ahorrar 15 millones de euros al año.

El antiguo edificio de la Ayudantía de Marina, este viernes. / Vanessa Pérez

Desde que la Armada se marchó de La Línea, el equipo de gobierno ha venido trabajando en la concesión del edificio para trasladar allí la Jefatura. Los primeros contactos tuvieron lugar en noviembre de 2015. En 2020, la socialista Gemma Araujo ofreció su ayuda como diputada en el Congreso para avanzar en los trámites, que finalmente cristalizaron el 20 de mayo de este año con la resolución de la Dirección General de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Defensa que otorgaba al Ayuntamiento la concesión demanial de la propiedad del edificio.