La Línea llora la pérdida de Amalia Soro, la voz linense en Radio Nacional

La ciudad de La Línea está de luto, ha perdido a una de sus voces más elocuentes e importantes: Amalia Soro Serra. Licenciada en Ciencias de la Información, Amalia Soro desarrolló una gran parte de su vida profesional como locutora y redactora de Radiotelevisión Española (RTVE), en concreto en las emisoras de Radio Nacional de España (RNE) en el Campo de Gibraltar y Aragón.

Soro se destacaba además por su activa participación en el mundo de la cultura, realizando doblajes, escribiendo poemarios, moderando la presentación de las reinas en la feria y siendo la moderadora principal del Ateneo de la Bahía - Campo de Gibraltar.

La voz de La Línea llevaba con una enfermedad agravada desde diciembre de 2024, relacionada con el páncreas y con pocas expectativas de recuperación. En Aragón, donde desarrolló parte de su vida, participó en varias antologías como miembro de la Asociación Aragonesa de Escritores, en concreto en tres: Poetas de la Margen Izquierda, Yin -antología en la que sólo participaron mujeres poetas-, y Cuatricomía alfa. Además, tomó parte en un libro de experiencias y artículos llamado Yo soy canalla con el artículo Por una peseta. También colaboró con Heraldo de Aragón aunque con seudónimo.