A Amalia Soro, 'in memoriam'

Con inmenso pesar hemos recibido en el Ateneo de la Bahía -Campo de Gibraltar la noticia del fallecimiento de Amalia Soro. No estamos solos en ese sentimiento por cuanto somos conscientes del cariño que Amalia suscitaba entre gran cantidad de linenses. Nuestra compañera formó parte del núcleo fundacional del Ateneo y, desde ese momento, puso su voz y sus espléndidas cualidades ante el micrófono al servicio de nuestro programa de actos públicos.

Pero no fue únicamente eso, porque su vocación participativa la hizo multiplicarse en numerosas funciones y actividades, a las que se entregaba siempre con cariño, esmero y eficacia. Fue una mujer sensible y decidida, capaz de escribir un libro con el mismo apasionamiento que siempre dedicó a defender la memoria de sus padres o a disfrutar del cariño de los suyos.

Nos queda el alivio de saber que sus familiares la han cuidado con entera abnegación y el consuelo de entender que para ella se han terminado ya todos los sufrimientos en esta vida. Nuestro abrazo más cálido para todos los que la han rodeado en los meses finales, y, muy especialmente, a su hija Gala y a su marido, Jesús. Se ha apagado la voz del Ateneo y, sin embargo, intuimos que ahora suena más alto que nunca. Así será para siempre, por lo menos en nuestro recuerdo.