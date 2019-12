El satélite del linense Julián Fernández ya está en el espacio

Un poquito de La Línea ya gira en el cosmos. El joven linense Julián Fernández ha visto cumplido este viernes su sueño con la puesta en órbita del mini satélite FossaSat-1 diseñado por él y sus socios de la organización Fossa Systems para “democratizar” las telecomunicaciones y la tecnología aeroespacial.

La compañía Rocket Lab ha lanzado con éxito el cohete Electron tras suspender el anterior intento, programado para el pasado miércoles 29 de noviembre, para realizar pruebas complementarias. El despegue se ha producido a las 9:18 hora española desde en la península de Māhia en Nueva Zelanda junto con otros siete satélites privados que han alcanzado los 400 kilómetros desde la Tierra.

El invento de Fernández es un picosatélite. Pesa 250 gramos y mide cinco centímetros de lado. Es el más pequeño construido en España y el tercero del mundo, pero en su interior lleva el software necesario para soportar una red internacional de comunicaciones accesible a todo el mundo de forma gratuita y dedicada al internet de las cosas.

Julián Fernández, nacido en La Línea pero que reside en Madrid desde hace dos años, logró la financiación necesaria para la puesta en órbita del satélite (30.000 euros), gracias a un crowdfounding en la plataforma GoFundMe, con patrocinadores y ventas de kits educacionales y merchandising gestionado a través de una asociación sin ánimo de lucro, Fossa Systems, con sus socios. “Como asociación sin ánimo de lucro, las ventas que hacemos no son para nuestro beneficio, sino que se revierten en el lanzamiento del satélite y en el desarrollo de los sistemas”, explicaba el investigador a Europa Sur en una entrevista en abril.

What a way to close out another year of Electron launches. A perfect mission + successful guided re-entry of stage 1 as we work towards reusable rockets. Congrats to @SpaceflightInc, @ALE_StarAle & @AlbaOrbital - we hope your satellites are enjoying their new home on orbit.🚀 pic.twitter.com/bnjCXrQZlS