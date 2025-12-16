Salud rebaja la alerta por el virus del Nilo en La Línea tras cuatro semanas sin casos desde la muerte de un águila

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha comunicado al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción la finalización de la situación de Área en Alerta por el Virus del Nilo Occidental. El municipio pasa a ser considerado Zona en Nivel de Riesgo Alto.

La declaración de Área en Alerta se adoptó tras detectarse un caso positivo del virus en un águila muerta hallada en una finca del Zabal Bajo, dentro del término municipal. Transcurrido el periodo de cuatro semanas establecido en el protocolo sin que se haya constatado nueva circulación del virus en la localidad, las autoridades sanitarias han decidido modificar la catalogación del municipio.

De acuerdo con el Protocolo de Vigilancia y Control de Vectores de la administración autonómica, esta nueva situación de Riesgo Alto implica la aplicación de medidas específicas a nivel municipal, entre las que destaca la puesta en marcha de un plan de vigilancia y control vectorial.

En este contexto, la delegación municipal de Sanidad, dirigida por la teniente de alcalde Zuleica Molina, ha venido desarrollando diversas campañas de prevención orientadas a evitar posibles transmisiones del virus. Estas acciones incluyen recomendaciones y consejos dirigidos a la ciudadanía sobre medidas de protección personal, cuidados en los domicilios, en el campo o en residencias de verano, así como el uso de repelentes.

Desde el inicio de esta situación, el Ayuntamiento ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población, subrayando la activación del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental. Este dispositivo contempla tratamientos preventivos, la intensificación de actuaciones en focos larvarios y revisiones periódicas en zonas consideradas de riesgo, con el objetivo de minimizar cualquier posibilidad de transmisión y garantizar la seguridad sanitaria en el municipio.

El virus del Nilo occidental es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos del género Culex, habituales en entornos cálidos y húmedos. La mayoría de las infecciones en humanos son asintomáticas o leves, aunque en casos poco frecuentes puede provocar cuadros neurológicos graves.

En lo que va de temporada, Andalucía ha registrado tres casos confirmados en personas adultas —en Mojácar (Almería), Morón de la Frontera y La Rinconada (Sevilla)— y un caso probable en un menor de Andújar (Jaén). Todos, salvo el paciente de La Rinconada que continúa hospitalizado, han evolucionado favorablemente.