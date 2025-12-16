El futuro de las mascotas ya está aquí. El empresario linense Carlos Creus Moreira, director ejecutivo y fundador de la tecnológica suiza WISeKey, ha enseñado un curioso vídeo en el que saca a pasear a su espectacular perro robótico, para terror de los canes que le rodean.

"Paseando a nuestro WISeDog. Algunos sonríen con curiosidad, otros se paran e intentan entender lo que están viendo", explica Moreira en una publicación en sus redes sociales. En el vídeo, el empresario, nacido en La Línea de la Concepción, pasea sonriente por un camino junto a su portentosa mascota, despertando las miradas del resto de transeúntes y el miedo de otros perros que disfrutaban de una fresca mañana en Suiza, donde reside.

Moreira, un apasionado de la tecnología también fuera de su trabajo, aparece acompañado de este modelo de perro robot de la marca Unitree, se vende en Internet por unos 3.600 euros. "Los niños se quedan mirando y preguntan, algunos peatones se apartan más de lo normal sin saber si tratarlo como máquina o como animal, mientras que los otros perros reaccionan asustados", concluye el texto compartido por el empresario junto al vídeo.