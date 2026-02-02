Registrada una manga marina en La Línea generada por una línea de turbonadas

Una línea de turbonadas es una serie de ráfagas de viento muy fuertes y repentinas que se alinean formando una especie de pared de tormentas. Se produce cuando chocan masas de aire frío y cálido, generando viento intenso, lluvias fuertes, tormentas eléctricas y, a veces, granizo. A menudo pueden generar mangas marinas, tal y como ha sucedido este lunes en La Línea, donde el fotógrafo Aday Montes ha conseguido captar una de ellas, según recoge la cuenta de X de MeteGib.

La Aemet había indicado probabilidad de tornados o mangas marinas en el litoral de las provincias de Huelva y Cádiz (es decir, sobre el océano/estuario y cerca de la costa) en las horas de madrugada y primeras horas de la mañana, asociadas a las tormentas con rachas muy fuertes de viento que cruzan la zona.

Relacionado Enero aplasta la sequía y sitúa el año hidrológico por encima de la media histórica en el Campo de Gibraltar

Este lunes hay cielo nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, que podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas. En el litoral gaditano y en el Estrecho, se prevén rachas de viento muy fuertes y olas de hasta 3 metros, con riesgo de mangas marinas o tornados. En la campiña sevillana también habrá lluvias intensas y viento significativo.

El nivel de aviso es amarillo, indicando peligro bajo a moderado, especialmente por lluvias intensas, viento y fenómenos costeros.