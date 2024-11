El PSOE y los sindicatos acusan al PP de "vender la gestión de las residencias de mayores por mantener un pacto en la Diputación” con La Línea 100x100

La Línea/Los sindicatos con representación en la Diputación Provincial de Cádiz, CSIF, CCOO y UGT, han mostrado este miércoles durante una concentración frente a la sede de la institución su oposición al plan de crear un organismo autónomo para gestionar los servicios sociales dependientes de esta Administración, que afectaría a unas 500 personas trabajadoras que dan asistencia a miles de personas usuarias de la provincia (residencias de mayores, centros de Tratamiento Ambulatorio, Ley de Dependencia, equipos de Tratamiento de familia, servicios comunitarios, etc.). El PSOE ha participado en la protesta: “Nuestra voz es igual de rotunda que la de los trabajadores y trabajadoras, de los mayores de la residencia que están aquí, gritando alto y claro que desde luego la gestión de los servicios públicos de nuestros mayores, no es un gasto, no se vende por mantener un pacto en la Diputación Provincial”, ha dicho la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera.

La concentración ha contado con gran respaldo por parte de la plantilla de estos servicios, reclamando “que la gestión pública directa es la que garantiza la calidad asistencial, evitando el lucro en la prestación de estos servicios, contando con los recursos necesarios y garantizando el acceso a toda la población”.

"Queremos que se abra la residencia de La Línea pero gestionada directamente por la Diputación, en las mismas condiciones que están las otras dos y no vendiéndolas a cambio de esta apertura", ha manifestado María del Valle, presidenta del comité de empresa. Aseguran que no tienen datos "de cuál será el presunto ahorro" y piden que se les informe en una mesa negociadora y se paralicen estas intenciones, "ya que estos servicios deben ser de gestión pública directa para unos cuidados de calidad y unas condiciones laborales dignas", señalaba Manuel Landróguez, delegado de CSIF. "Hay otras opciones gestinoándolas directamente desde la Diputación, no un organismo ni con los costes de las nueva estructura".

Para los sindicatos, si se lleva a cabo el proyecto presentado por el gobierno de la Corporación Provincial, se mermarán las condiciones laborales del personal que trabaja en los servicios sociales y al que, en el futuro, entre en ese organismo.

"El actual equipo de Gobierno, con un superávit en 2023 de casi 44,5 millones de euros, y que actualmente gestiona dos residencias (en Cádiz y El Puerto; mientras que la de La Línea lleva cerrada 7 años), ha decidido, de forma unilateral, y sin aportar datos de ninguna índole, la creación de un organismo autónomo que gestionará todos los servicios sociales de la Diputación. Y lo único que señalan es que el objetivo de su proyecto es minimizar costes, principalmente en residencias", explican los sindicatos.

Desde UGT, Carmen Álvarez critica que "no es un ahorro para la administración sino un pacto de dos partidos políticos -PP y La Línea 100x100,- en el que van a ver afectados 450 trabajadores con un convenio a la baja para el personal de la residencia de mayores". Desde CCOO añadieron que "estamos en contra de esta decisión polícia tomada" y "hasta que se lleve a cabo la mesa y conocer que intenciones tiene este equipo de gobierno estaremos en contra, las condiciones de los trabajadores no se pueden tocar y los mayores tienen que tener una gestión directa correspondiente".

Los tres sindicatos volverán a concentrarse los días 13 y 20 de noviembre para exigir al Gobierno de la Diputación que dé marcha atrás con este proyecto y empiece a gestionar estos servicios en el sentido correcto. “Todos sabemos dónde recortar si lo que quieren es reducir costes, pero no podemos consentir que lo hagan a costa de los colectivos más vulnerables”, han apuntado durante la protesta de este miércoles.

PSOE

Carrera afirma que su formación defiende que la gestión de la residencias de mayores "sea por supuesto pública y de gestión directa de la Diputación Provincial”. "El gobierno del Partido Popular y de La Línea 100×100", continúa, "ha llevado a los trabajadores y a los usuarios de la residencia, desde luego de una manera absurda, a una situación incómoda, a un futuro de precariedad". "Desde luego lo que más nos preocupa es que la gestión de esa residencia y de todos los servicios sociales de la Diputación Provincial dejen de ser una gestión pública directamente de la Diputación y abrir la puerta a una privatización a la que por desgracia nos tiene acostumbrado el Partido Popular”, apostilla.

"Hemos solicitado al Gobierno provincial una junta de portavoces donde se dé cuenta, se proporcione información de cuáles son los planes que hasta el momento no nos han dado a conocer”. En esa junta de portavoces, el PSOE expresará su rechazo absoluto según la dirigente socialista, que considera que así existirá "la oportunidad de solicitar, de exigirle al Partido Popular, que el gobierno que la gestión de la residencia de mayores y de todos los servicios de bienestar social de la Diputación Provincial, sigan siendo el ejemplo que han sido hasta ahora”. “Un servicio de calidad a los usuarios, un servicio en el que los trabajadores y trabajadoras no están precarizados, y desde luego un ejemplo para esta provincia de cómo tiene que ser la gestión de los servicios públicos”, ha concluido

Diputación

El gobierno de Almudena Martínez defienden que este nueva entidad “supone un blindaje público para los trabajadores y trabajadoras del área, y garantiza una gestión pública directa de todos los servicios sociales”. La revisión, indican, está motivada por la “situación insostenible a largo plazo” del actual modelo, “arrastrada de años anteriores y con la que nos hemos encontrado” y que se evidencia especialmente en la administración de las residencias de personas mayores (sitas en Cádiz y en El Puerto de Santa María a las que se añadirá la próxima de La Línea).

La implantación de este modelo ayudaría a la sostenibilidad del servicio y a tender a la excelencia", según ha manifestado la presidenta de Diputación. A medio o largo plazo se obtendría un ahorro con el que se “podrá reinvertir, por ejemplo, en la ampliación de plazas en estas mismas residencias o bien dar cobertura a necesidades de servicios sociales o a demandas de ayuntamientos que requieren nuestra ayuda en sus centros asistenciales públicos. No podemos olvidar que nuestra prioridad son las personas y su bienestar”, destacaba tras la reunión informativa con los trabajadores hace unos días.

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, decía que se ha alcanzado una solución satisfactoria para la futura apertura de la nueva residencia de mayores de La Línea de la Concepción y "para seguir gestionando las residencias de forma pública y directa pero con un modelo más eficiente y sostenible económicamente para la Diputación". "Es absolutamente garantista para los trabajadores, cuyas condiciones laborales estarán blindadas; y excelente en la prestación de servicios, atención y cuidados a las personas usuarias de las residencias”, señalaba Ortiz.