La promotora linense Promaga entra en concurso de acreedores con una deuda de más de 100 millones de euros

La Línea/El Juzgado Mercantil 2 de Cádiz ha decretado el concurso necesario de la promotora de La Línea Promaga, propiedad del empresario Manuel Gavira, tras la solicitud presentada por la empresa británica Montserrat Acquisitions. La cuantía de la deuda reconocida a la compañía supera los 100 millones de euros, que incluye tanto el principal impagado como los recargos por intereses y penalizaciones acumuladas desde la crisis inmobiliaria de 2008. Entre los principales acreedores figuran conocidos actores del sector financiero como Bank of America Merrill Lynch y el fondo Blackstone, además de la Agencia Tributaria. Este proceso se perfila como uno de los mayores concursos en Andalucía previstos para 2025 por volumen de pasivo.

La promotora, que fue referente en la construcción de miles de viviendas en la provincia de Cádiz y Andalucía, entra en concurso tras varios intentos infructuosos de refinanciación y tras una larga trayectoria marcada por graves dificultades financieras iniciadas a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria. "He intentado hasta el último momento negociar el pago de la deuda con los principales acreedores", declara Manuel Gavira, apuntando que la cantidad reconocida "supera los cien millones de euros, aunque el nominal sería mucho más bajo, ya que la cifra total incluye recargos por impago". Desde hace años, se han producido movimientos en el pasivo, y algunos fondos de inversión han adquirido parte de la deuda por importes bajos, planteando luego a la promotora el abono íntegro del nominal junto a todos los intereses acumulados, "sin aceptar nuestras propuestas de pago".

Principales acreedores y evolución de la deuda

La Agencia Tributaria encabeza el listado de acreedores, con una deuda reconocida de 69,9 millones de euros según su listado de morosos de 2025. No obstante, Manuel Gavira señala que, dentro de ese total, "la deuda real sería de 43 millones, añadiendo los otros 27 millones en concepto de recargos e intereses". Entre los grandes acreedores se suma el Bank of America Merrill Lynch, que solicita el pago de 20 millones de euros relativos a una deuda que, según Gavira, fue anteriormente adquirida por la entidad y respecto a la cual "hemos propuesto un acuerdo de pago, pero no ha sido aceptado". El fondo Blackstone también figura entre los principales tenedores de deuda con "una reclamación que asciende a unos 15 millones de euros".

Para hacer frente a estas obligaciones, Promaga ha aportado como garantía más de 300 activos inmobiliarios, que incluyen viviendas, garajes, locales y solares. El propietario de la promotora indica que el valor de estos activos superaría los 30 millones de euros. Entre los bienes gestionados históricamente por la promotora estuvieron el centro comercial de la vía de servicio de San Roque Club y el hotel San Roque Suite, activos que en distintos periodos han formado parte del patrimonio de la empresa.

Antecedentes judiciales de Manuel Gavira

El proceso de insolvencia de Promaga se ve acompañado por los antecedentes judiciales de su fundador. Manuel Gavira fue condenado en 2019 a un total de 30 meses de prisión por la Audiencia Provincial de Madrid, al considerarse probado que simuló aportaciones de bienes inmuebles entre las sociedades del grupo con la finalidad de obtener devoluciones indebidas de IVA, reclamando hasta 15 millones de euros a la Agencia Tributaria que no le fueron reconocidos.

Sin embargo, tras la presentación de diversos recursos, el Tribunal Supremo emitió una sentencia en 2019 absolviendo a Gavira del delito continuado de estafa en grado de tentativa. No obstante, fue condenado como autor de cinco delitos contra la Hacienda Pública en el mismo grado de tentativa, recibiendo una pena de seis meses de prisión por cada uno de ellos. Además, el fallo judicial estableció la pérdida del derecho a subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales durante 1,6 años y la imposición de multas superiores a los 8 millones de euros.

¿Quién es Promaga y cuál es su trayectoria?

Promaga es una promotora inmobiliaria con más de cuatro décadas de historia en Andalucía, fundada por el lines Manuel Gavira durante el auge inmobiliario previo a 2008. Centrada inicialmente en la provincia de Cádiz, la empresa expandió sus inversiones a otros activos como centros comerciales y hoteles. Tras la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, la compañía comenzó a sufrir problemas de liquidez, que acabaron desembocando en impagos y litigios con entidades bancarias y fondos. La insolvencia acumulada, acompañada por los procesos judiciales derivados de la gestión fiscal de la compañía, han terminado abocándola al actual concurso de acreedores.

¿Por qué Montserrat Acquisitions solicitó el concurso de acreedores?

Montserrat Acquisitions, sociedad domiciliada en Reino Unido, asumió la posición acreedora tras adquirir parte de la deuda de Promaga. A la vista del deterioro financiero y la incapacidad de alcanzar acuerdos de pago, ha promovido el procedimiento concursal para salvaguardar sus intereses y acelerar el proceso de recuperación del crédito.

¿Cuál será el futuro de los activos de Promaga?

Todo dependerá de la gestión del administrador concursal, designado como Tato González Concursales. Será este profesional quien determine la viabilidad de liquidar activos para satisfacer las reclamaciones de los acreedores o, en su defecto, afrontar una reestructuración bajo supervisión judicial. El valor de mercado de los bienes, así como la complejidad legal de algunos procedimientos, incidirán en los resultados del proceso concursal.

¿En qué se diferencia este concurso respecto a anteriores crisis inmobiliarias en Andalucía?

El concurso de Promaga resulta relevante tanto por el volumen de deuda, superior a los 100 millones de euros, como por la relevancia de los acreedores implicados y la trayectoria previa de su propietario. Aunque desde 2008 se han registrado procedimientos similares, la implicación de fondos internacionales y de la Agencia Tributaria como principal acreedor aporta un matiz singular en este caso.