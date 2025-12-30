La cocinera Irene Jiménez, reconocida por el Ayuntamiento de La Línea

El alcalde de La Línea, Juan Franco, recibió esta martes a Irene Jiménez Bejarano, joven cocinera linense que ha destacado en el panorama gastronómico nacional, obteniendo numerosos premios A sus 19 años, Irene Jiménez cursa el segundo año del Grado Superior en Cocina, Gastronomía y Gestión Empresarial en la Escuela de Hostelería de Sevilla.

Durante el encuentro, Juan Franco destacó la importancia de que jóvenes de la ciudad se formen en disciplinas especializadas y apuesten por la excelencia. Según el alcalde, el trabajo de personas como Irene Jiménez contribuye a consolidar a La Línea como un referente gastronómico.

En los últimos meses, Irene Jiménez ha sumado varios galardones a su trayectoria. En noviembre y diciembre se impuso en los concursos nacionales del Mantecado y de la Aceituna Sevillana, tras haber destacado previamente en el certamen del Pimiento del Piquillo y en el I Concurso Expoliva Jóvenes Fogones del Sur.

Respecto a su propuesta creativa, la cocinera explicó que basa sus platos en el respeto a la materia prima y en la influencia de sus raíces linenses. Para el concurso del mantecado elaboró un falso pionono de pollo con crema de mantecado y velo de curry, inspirado en la pastela de pollo marroquí de la ciudad. En el concurso de la aceituna presentó un atún marinado con sorbete de gordal y naranja, inspirado en los mercados y aliños tradicionales de su ciudad.

El 2025 se cerró para Irene con la victoria en el II Concurso Cocina con Sello de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, centrado en la promoción de las aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla con Indicación Geográfica Protegida (IGP). Su plato, Sorbete de Aceituna con atún maridado a la naranja, le valió el reconocimiento del jurado y también fue premiado como el más participativo del certamen.

Con apenas 19 años, Irene Jiménez Bejarano se ha consolidado como una de las jóvenes cocineras más prometedoras de España. Su trayectoria comenzó a despuntar en mayo con el I Concurso Expoliva Jóvenes Fogones del Sur en Jaén, donde presentó el plato Raíces, que combina tradición y vanguardia y reivindica el producto andaluz. Desde entonces ha sumado reconocimientos en el Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa, del V Concurso de Mantecados y Polvorones y de la Aceituna Sevillana, estos dos últimos en la capital hispalense.