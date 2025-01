El PP mantiene a salvo su acuerdo con La Línea 100x100 en la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad del Campo de Gibraltar

El PP logra mantener a salvo el acuerdo de gobierno que en 2023 suscribió con La Línea 100x100 para hacerse de forma conjunta con el control político de la Diputación de Cádiz y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. Delegaciones de ambas formaciones mantuvieron este martes en Jerez una reunión en la que los populares, por medio de Antonio Sanz, consejero andaluz de Presidencia, se comprometieron con el partido liderado por Juan Franco a agilizar los proyectos de la Junta en su municipio.

La cita tuvo lugar tras el acercamiento que miembros del PSOE han realizado en las últimas semanas a los integrantes de 100x100 para tratar de romper su alianza con el PP, aprovechando la palanca del Gobierno de la nación con la inminente llegada de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Hacienda, a la secretaría general de los socialistas andaluces.

En la reunión se ha constatado la “buena relación” existente entre las dos formaciones políticas, según han coincidido portavoces de ambas al término, y se ha acordado la creación de varios grupos de trabajo para activar de manera firme los proyectos comprometidos por la administración andaluza en suelo linense.

“El tono y contenido de la cita ha sido cordial y de pleno entendimiento”, subrayó Javier Vidal, mano derecha del alcalde de La Línea y vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz.

Sus palabras fueron suscritas por el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, que no quiso entrar en profundidad en los temas tratados en la reunión. No obstante, el también alcalde de Cádiz se apresuró a indicar que la entrevista no tuvo un carácter extraordinario, sino que fue una más de las reuniones que ambos partidos políticos mantienen de manera periódica desde que formalizaran sus dos pactos de gobierno tras las elecciones municipales de mayo de 2023.

"En este tiempo habremos mantenido ya seis o siete reuniones, todas ellas encaminadas a hacer un seguimiento detallado de las cuestiones que están pactadas y que dependen de la Junta, de la Diputación o de la Mancomunidad campogibraltareña", recalcó el máximo dirigente del PP en la provincia, quien apostilló que la cita anterior fue el 23 de diciembre y que ambos partidos ya han quedado emplazados para una nueva a medio plazo. "Seguimos trabajando muy bien juntos", resumió Bruno García.

A la reunión, además de Sanz, García, Franco y Vidal, asistieron también, por parte del PP, Almudena Martínez, presidenta de la Diputación, e Ignacio Romaní, diputado nacional y coordinador provincial del PP de Cádiz, en tanto que por La Línea 100x100 estuvieron el también vicepresidente de la Diputación, Sebastián Hidalgo, y Juan Macías, vicepresidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar.