La Línea se suma a la iniciativa de la Junta 'Playas y piscinas sin humo'

La delegación de Salud del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción se ha sumado a la iniciativa de la Junta de Andalucía Playas y piscinas sin humo, que tiene como objetivo mantener estos enclaves libres de humo de tabaco para mejorar el medioambiente y la propia salud de los usuarios. El Consistorio ha invitado a todas aquellas urbanizaciones que quieran incluir sus piscinas en esta propuesta a solicitar la cartelería correspondiente.

En las playas y piscinas sin humo no estará permitido fumar. No habrá vigilancia ni sanción en caso de incumplimiento, tratándose de una elección personal y voluntaria escoger una piscina o playa sin humo como lugar de ocio y por tanto, de compromiso con la norma de no fumar.

La campaña, impulsada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, tiene un fin educativo y de sensibilización social, orientado a la desnormalización del consumo de tabaco. Desde la delegación territorial de Salud y Familias se afirma que "es fundamental que la población en general y los niños andaluces en particular entiendan que lo normal es no fumar, y que limitar el consumo de tabaco en playas y piscinas las convierte en entornos educativos, preventivos y más saludables".

Solo en Europa, el tabaco provoca más de 1,2 millones de fallecimientos, según la Organización Mundial de la Salud

La delegada municipal de Salud, Zuleica Molina, ha recordado que La Línea se adhirió en 2019 a la campaña Playas sin humo y sin colillas, manteniendo un tramo de la playa de Santa Bárbara libre de tabaco. Molina, que ha aplaudido la inclusión de las piscinas en esta iniciativa, ha explicado que aquellas que quieran adherirse pueden hacerlo a través del correo electrónico sanidad@lalinea.es o por teléfono en el número 663 729 908.

La adscripción de playas y piscinas sin humo implica formar parte de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo (Rasselh) y sus integrantes se darán a conocer a través del portal web de la Consejería de Salud y Familias, así como por los medios de comunicación el próximo 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco.

El tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura que solo en Europa provoca más de 1,2 millones de fallecimientos, según la Organización Mundial de la Salud. Además, fumar conlleva un riesgo 1,45 veces más alto de desarrollar síntomas graves de coronavirus. Por otro lado, es importante evitar que los residuos de tabaco permanezcan en el litoral porque una sola colilla puede contaminar 50 litros de agua y los cigarrillos tardan hasta 10 años en degradarse.