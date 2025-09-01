Nuevas restricciones de tráfico en la carretera del Cementerio de La Línea

El Ayuntamiento de La Línea pondrá en marcha, desde este martes 2 de septiembre, nuevas restricciones de tráfico en la carretera del Cementerio Municipal como consecuencia del avance de las obras que se ejecutan en la zona. Los trabajos han entrado en una nueva fase, centrada en el hormigonado del tramo ya finalizado en la instalación de canalizaciones, lo que obliga a modificar la circulación.

Desde el día 2 de septiembre, la vía quedará abierta únicamente en sentido de acceso a la ciudad, quedando inhabilitada para la salida. El acceso a la ciudad quedará cortado desde la rotonda de la Fuente del Deseo. Para facilitar la movilidad, el Consistorio recomienda el uso de rutas alternativas de salida: Por el Paseo de Sobrevela y la Avenida del Burgo, en dirección a la salida del Higuerón. A través de Campamento y la Avenida de las Industrias, en dirección al cruce del Toril.

La decisión viene motivada también por razones de seguridad y fluidez del tráfico. El tramo de obra pendiente de ejecutar es demasiado largo para permitir una regulación alterna mediante semáforos, y la proximidad de los trabajos a la rotonda de la Fuente del Deseo está generando retenciones que alcanzan la Avenida de Cartagena, una de las principales arterias de distribución del tráfico en la ciudad. Esta situación ha llegado a provocar el colapso de la circunvalación.

El Ayuntamiento pide disculpas por las molestias que puedan ocasionarse y apela a la colaboración ciudadana mientras duren estas medidas, que tendrán carácter temporal.