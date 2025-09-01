La Policía Nacional desarticula una red de narcotráfico con epicentro en La Línea y ramificaciones en media España

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la distribución de hachís y cocaína en distintas provincias españolas. La operación, llevada a cabo por los Grupos de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de las comisarías de La Línea de la Concepción y Vélez-Málaga, se ha saldado con la detención de cuatro personas consideradas los principales líderes del entramado.

La investigación, iniciada hace varios meses en La Línea, permitió descubrir que la red operaba de forma estructurada y jerarquizada, con un base en Vélez-Málaga y ramificaciones en Sevilla. Desde allí coordinaban los envíos de droga hacia destinos como las Islas Baleares, Barcelona, Granada e incluso Lanzarote.

Para ocultar la mercancía, utilizaban un sistema de embalaje sofisticado: cajas de cartón forradas interiormente con espuma de poliuretano. Además, los narcotraficantes identificaban cada lote con etiquetas de conocidas marcas comerciales —desde chocolates hasta ropa deportiva y de lujo— con el fin de aparentar legalidad y diferenciar los envíos según la sustancia transportada.

En los cuatro registros practicados en distintas localidades de la comarca de la Axarquía y en Sevilla, los agentes incautaron 29 kilogramos de polen de hachís de gran pureza y 1,2 kilogramos de cocaína. También intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, cinco vehículos, relojes de alta gama, teléfonos móviles y diverso material destinado al pesado y empaquetado de la droga.