Manu Sánchez actuará en La Línea el seis de noviembre a beneficio de la Hermandad de la Amargura

El humorista Manu Sánchez, que estos días triunfa en Algeciras, actuará en el Palacio de Congresos de La Línea el 6 de noviembre de 2026 a beneficio de la Sacramental, Real y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura (Amargura), que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Línea.

La Línea acogerá ¡Entregamos!, el espectáculo que Manu Sánchez ha puesto en escena este 2025 y con el que está triunfando allá por donde va. Se trata de una propuesta cargada de humor, ironía y verdad.

El espectáculo ¡Entregamos!, protagonizado por el reconocido humorista andaluz Manu Sánchez, se presenta como una propuesta única que combina humor, reflexión y vida cotidiana. A través de monólogos cercanos y sinceros, Manu comparte con el público sus experiencias personales, anécdotas y observaciones de la sociedad, abordando tanto los momentos más divertidos como aquellos más profundos de la existencia. Su estilo mezcla la ironía, la comicidad ácida y la ternura, logrando que cada espectador se sienta partícipe de un viaje emocional cargado de risas y emociones genuinas.

Cartel anunciador de la llegada de Manu Sánchez a La Línea

Más allá de la comicidad, ¡Entregamos! invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y las pequeñas paradojas del día a día, siempre con un enfoque optimista y cercano. El show se caracteriza por su ritmo dinámico, la interacción constante con el público y la capacidad de convertir situaciones cotidianas en momentos hilarantes y memorables. Es un espectáculo pensado para todo tipo de público, donde la risa se combina con la sensibilidad y la autenticidad, consolidando a Manu Sánchez como un referente del humor contemporáneo andaluz.

La Sacramental, Real y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura es una cofradía con profunda raíz en la Semana Santa de La Línea. Fue fundada el 15 de febrero de 1955 por un grupo de fieles vinculados a la Adoración Nocturna con el objetivo de rendir culto al Santísimo Sacramento y a la Virgen en su advocación de la Amargura. Desde entonces ha crecido como corporación cofrade con una activa vida de hermandad, organizando cultos, actos religiosos y siendo un referente de devoción en la ciudad.

Cada Viernes Santo, la Hermandad realiza su Estación de Penitencia por las calles de La Línea, destacando sus túnicas rojas con antifaz negro y capas que portan los nazarenos, así como la presencia de sus Sagrados Titulares: el Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Amargura, cuya imagen fue bendecida en 1956. Además, la hermandad participa activamente en la vida cultural y social de la ciudad con eventos como conciertos y actividades durante todo el año, manteniendo así viva la tradición cofrade linense.