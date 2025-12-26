Manu Sánchez se entrega en Algeciras con un monólogo cargado de verdad, humor y emoción

El Teatro Florida de Algeciras fue escenario este viernes de la representación de Entregamos, el nuevo espectáculo de Manu Sánchez, una propuesta tan personal como valiente con la que el humorista sevillano se mostró ante el público más abierto, sincero y humano que nunca. Una función que combinó carcajadas, silencios cargados de significado y una conexión directa con un patio de butacas entregado desde el primer minuto.

Sánchez llegó con un montaje que él mismo define como un “grito de vida” y un canto al presente. Y así lo dejó claro sobre las tablas, donde el humor ácido y la ironía habitual de su repertorio convivieron con confesiones íntimas y reflexiones profundas sobre el paso del tiempo, la fragilidad y la necesidad de exprimir cada instante. Un equilibrio delicado que el artista maneja con maestría, logrando que el público ría a mandíbula batiente y, casi sin darse cuenta, se detenga a pensar.

Entregamos es, probablemente, el espectáculo más introspectivo de Manu Sánchez hasta la fecha. Un monólogo teatralizado en el que el cómico se “abre en canal” -en alusión a las intervenciones a las que ha sometido para tratarse de cáncer- para hablar de la vida cuando esta aprieta, cuando vivir cuesta, pero también cuando merece la pena seguir riendo. El texto transita con agilidad entre la broma directa, la crítica irónica y la emoción sincera, dibujando un relato cercano en el que muchos espectadores se reconocen.

La respuesta del público algecireño fue constante, con aplausos espontáneos y risas prolongadas que acompañaron los distintos giros del espectáculo. Sánchez volvió a demostrar su capacidad para generar una complicidad casi familiar con la sala, manejando los tempos y las emociones con naturalidad y una presencia escénica arrolladora.

Entregamos volverá a representarse este sábado y el domingo, ofreciendo nuevas oportunidades para disfrutar de un espectáculo que no solo busca divertir, sino también dejar poso. Un ejercicio de humor valiente, honesto y profundamente humano, en el que Manu Sánchez confirma que, cuando se trata de reír y vivir, sigue teniendo mucho que decir… y mucho que entregar.