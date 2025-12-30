La Línea ejecuta y planifica inversiones por más de 22 millones de euros para el periodo 2025-2026

El Ayuntamiento de La Línea tiene en ejecución y/o planificación un conjunto de inversiones públicas para el periodo 2025-2026 que supera los 22 millones de euros, destinadas a actuaciones en espacios urbanos, infraestructuras deportivas, servicios públicos y patrimonio histórico. Los proyectos se financian principalmente a través de fondos europeos Next Generation, además de convenios con la Diputación de Cádiz y con otras administraciones supramunicipales.

Entre las actuaciones ya iniciadas figura la fase I de la rehabilitación del Parque Princesa Sofía, adjudicada por más de 3,2 millones de euros, al tiempo que ya se licita la segunda fase. El proyecto incluye la creación de lagunas naturales y recreativas, así como la plantación de más de 3.000 unidades vegetales, con un plazo de ejecución que sitúa su finalización en marzo de 2026. En ese mismo horizonte temporal se prevé la conclusión de las obras en el entorno de Torrenueva, donde se están incorporando pérgolas fotovoltaicas y medidas vinculadas a la transición ecológica.

En el ámbito del patrimonio histórico y cultural, el Fuerte de Santa Bárbara se encuentra en proceso de acondicionamiento, con un presupuesto cercano a los 819.000 euros. La intervención contempla la creación de un centro de interpretación y el reacondicionamiento de distintos elementos del recinto, con previsión de finalización durante el verano de 2026.

Las infraestructuras deportivas concentran una parte relevante de la inversión. La Ciudad Deportiva cuenta con un presupuesto modificado que supera los 9 millones de euros y permitirá dotar a la ciudad de pistas de atletismo de ocho calles y una galería de tiro especializada. A estas actuaciones se suma la finalización, prevista para el primer trimestre de 2026, del rocódromo del pabellón Punto Ribot, así como la construcción de una nueva pista de deportes de playa.

En cuanto a los servicios públicos, avanza la adecuación de la nueva Jefatura de la Policía Local, ubicada en el edificio de la antigua Comandancia de Marina. El proyecto, presupuestado en cerca de dos millones de euros, transformará el inmueble en un equipamiento de tres plantas, accesible y con puntos de recarga para vehículos eléctricos, con previsión de finalización en septiembre. También se encuentra en ejecución la rehabilitación integral de la Estación de Autobuses, con una inversión de 3,4 millones de euros, que incluye la renovación de fachadas, dársenas y zonas de circulación, y cuya conclusión está prevista para el mes de abril.

Dentro del ámbito social, destaca la construcción del nuevo edificio de Hogar Betania, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, que permitirá incorporar 72 plazas de alojamiento social. Asimismo, el plan de asfaltado municipal, dotado con 2,3 millones de euros, tiene como fecha estimada de finalización marzo de 2026.

Entre las que ya han sido acometidas, destacan actuaciones como la del Cuartel de Ballesteros, la Plaza de la Constritución o la Avenida 20 de abril o la rehabilitación de asuntos sociales de la zona centro.

La concejala de Infraestructuras, Yolanda Fernández Borastero, subrayó en una comparecencia pública que se trata de retos "muy grandes" que tiene "ilusionado y con ganas de seguir trabajando por la ciudad" tanto al equipo de gobierno de La Línea 100x100 como el conjunto de los trabajadores municipales.