Así ha sido el vistoso espectáculo de Navidad con drones en La Línea

Los aparatos dibujan vistosas figuras en el cielo como el trineo de Papá Noel, juguetes y árboles navideños

El espectáculo de Navidad con drones en La Línea, este lunes. / Manuel Romero
A. R. | Vídeo: Manu Romero

La Línea, 29 de diciembre 2025 - 21:58

La Línea ha saludado este lunes el arranque de la última semana del año con un bonito y vistoso espectáculo navideño con drones. Decenas de puntos de color han dibujado alegres motivos navideños como el trineo de Papá Noel, un puzzle, un árbol de navidad y otros elementos significativos de estas fechas.

Numerosas personas se han agolpado en la avenida del Ejército para ver el espectáculo, que en su momento tuvo que ser aplazado por el mal tiempo. Acompañado por alegre música, los drones han formado en el cielo varias figuras y mensajes como "Feliz Navidad", "La Línea" y el escudo de la ciudad o una felicitación para 2026.

