La Línea rendirá homenaje al 'Ulises' de Joyce con una escultura de Molly Bloom en la plaza de toros

Los vínculos entre la ciudad de La Línea y la novela Ulises, de James Joyce, quedarán pronto materializados con una escultura que adornará la plaza de toros El Arenal.

Ulises se ambienta íntegramente en Dublín, pero en su última parte Joyce introduce recuerdos y referencias al sur de España. Molly Bloom, uno de los personajes centrales, es de origen gibraltareño, y su madre —Lunita Laredo, según el texto— nació en La Línea. La novela menciona además una corrida de toros en la ciudad y pasajes ambientados en lo que podría ser el Mercado.

Cada 16 de junio la ciudad conmemora el Bloomsday, nombrado así por el apellido del protagonista, Leopold Bloom, y porque la trama de toda la novela en torno a Leopold y el resto de personajes transcurre durante un solo día, el 16 de junio de 1904. En Dublín esta jornada también se conmemora con numerosas actividades.

Ahora, el Ayuntamiento linense pretende que el recuerdo a esta obra sea permanente mediante la elaboración de una escultura de Molly Bloom. La entidad local ha sacado a concurso la creación de la escultura por algo más de 24.000 euros con un pliego de condiciones que admite ofertas hasta el próximo 2 de enero. Con un plazo de entrega de seis meses, el Consistorio especifica que la obra se ubicará en el balcón de la presidencia de la plaza de toros.

"Se busca capturar su esencia y presencia, reflejando su complejidad emocional y la profundidad de su monólogo interior. La figura estará inspirada en una interpretación moderna, pero fiel a las características literarias que la definen en el texto", especifica el pliego de condiciones.

La escultura deberá tener una altura aproximada de 1,30 metros, con base estable y proporciones que permitan una observación detallada desde distintos ángulos. Molly Bloom deberá ser representada en una pose reflexiva, ligeramente reclinada hacia adelante, simbolizando su conexión con los pensamientos y recuerdos que transitan en su monólogo. La postura exigida al escultor que resulte ganador del concurso deberá transmitir serenidad y determinación. "Se deberán incluir detalles realistas de la vestimenta y características faciales, pero sin perder el enfoque artístico. La expresión facial debe capturar la profundidad emocional del personaje. Elementos simbólicos como ondas de cabello que podrían hacer referencia a los "ríos" o temas del flujo de conciencia del texto", sugiere el pliego.