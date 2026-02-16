La Línea corta temporalmente la Avenida de Europa por las obras de la estación de autobuses

La Avenida de Europa de La Línea de la Concepción experimentará un corte temporal de tráfico rodado a partir de este martes, 17 de febrero.

La Avenida de Europa de La Línea de la Concepción experimentará un corte temporal de tráfico rodado a partir de este martes, 17 de febrero, debido a los trabajos de acometida de aguas necesarios para la modernización de la estación de autobuses, actualmente en plena remodelación integral. La interrupción se mantendrá hasta el viernes 20 de febrero, según ha informado el Ayuntamiento.

La medida afectará al tramo comprendido entre la Plaza Europa y la Avenida del Ejército, donde se ejecutará la conexión de las redes de abastecimiento, un paso imprescindible dentro del proyecto de mejora de la infraestructura. Durante estos días el tramo afectado permanecerá cerrado al tráfico rodado y se habilitarán itinerarios alternativos por la calle Focona hacia la calle Fernando Ramos Argüelles y calle Gibraltar.

En cuanto al transporte urbano, la línea 3 también se verá afectada y seguirá un recorrido alternativo por calle Focona hasta retomar su ruta habitual por calle Gibraltar en dirección a la Avenida de la Banqueta. Como consecuencia, la parada número 66, “Sacra”, quedará temporalmente fuera de servicio durante el periodo de obras.

Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de la ciudadanía y recomienda planificar los desplazamientos con antelación, así como respetar la señalización provisional instalada en la zona.

Estas intervenciones forman parte de un proyecto estratégico para transformar la estación en un referente de transporte y movilidad, con una inversión de 3,7 millones de euros financiada por la Diputación de Cádiz y un horizonte de finalización previsto para mayo de 2026.

El proyecto no solo modernizará el edificio de la estación —incluyendo la reforma de la cubierta, baños, salas de espera, locales comerciales y la dársena exterior—, sino que también rehabilitará el acerado perimetral y la Plaza de Europa, recuperando así un espacio clave del municipio que llevaba años en situación de abandono.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha destacado que la actuación permitirá ofrecer a los viajeros una primera impresión positiva de la ciudad, con una estación moderna, funcional y adaptada a las necesidades actuales de pasajeros y operadores de transporte.