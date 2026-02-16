La Línea tendrá una gran zona de aparcamientos prioritaria para residentes

El Pleno del Ayuntamiento de La Línea aprobó en el Pleno de febrero la modificación de la ordenanza de Movilidad, que incluye como principal novedad una gran zona de estacionamiento en la que tendrán que pagar todos los visitantes al municipio y que será gratuita para los residentes. Se trata del área comprendida entre la línea que une la calle Pavía con la plaza de toros y la calle Torres Quevedo hasta la avenida de España. En total habrá 4.192 estacionamientos totalmente gratuitos y de tiempo ilimitado para todos los residentes en el municipio, independientemente de la zona en la que vivan, en la que deberán pagar visitantes y trabajadores en Gibraltar no empadronados en la ciudad. Además, en la zona de bajas emisiones solo podrán estacionar las personas censadas en estas calles. Esta medida busca proteger a los residentes de la presión de los trabajadores transfronterizos que se desplazan a Gibraltar, que limita las plazas de aparcamiento en las zonas más cercanas a la Verja.

De esta manera, el Consistorio pretende que los trabajadores en el Peñón hagan uso de una zona azul situada cerca de la frontera con 526 plazas en torno al parque Princesa Sofía, donde podrán estacionar de 6:00 a 22:00 de lunes a domingo de forma ilimitada, para la que podrán adquirir un abono, y el parking disuasorio, de 587 plazas y cuya gestión saldrá a licitación. Con esta gestión privada, se reducirán las tarifas. La de 12 horas, que actualmente es de 2,50 euros, pasará a ser de 2 euros, mientras que la tarifa de 24 horas, que oscila entre 7 euros en invierno y 8 euros en verano, tendrá una tarifa plana de 2,50 euros durante todo el año.

Los visitantes al municipio podrán hacer uso de esa zona verde, aunque pagando una tarifa y con una limitación de 120 minutos, además de la zona azul ciudad, que aumentará a 944 plazas. Esta zona azul ciudad estará limitada a 120 minutos (renovables) y habrá que pagar de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de lunes a viernes, mientras que los sábados solo se tendrá que abonar de 9:00 a 14:00.

La concejal de Movilidad, Raquel Ñeco, expuso en el Pleno los detalles de este "importantísimo" contrato, que agrupa cinco servicios clave para la ciudad: el servicio de estacionamiento regulado en superficie (ORA), la gestión del aparcamiento disuasorio en la Ciudad Deportiva ,y el servicio de retirada de vehículos de la vía pública (grúa), y depósito y custodia de vehículos en el término municipal.

Zona ORA playas

La modificación de la ordenanza contempla que, en verano, entre el 10 de junio y el 10 de septiembre, las zonas más cercanas a las playas tendrán unas condiciones distintas. El tramo entre el Fuerte de Santa Bárbara y la Frontera se transformará en zona ORA verde en la que los residentes en La Línea podrán aparcar sin coste ni limitación horaria, mientras que el resto de los usuarios podrán aparcar con tarifa y limitación de la zona verde.

En el Paseo del Mediterráneo, el tramo entre la Avenida del Ejército y la calle Cartagena también se priorizará para el uso por parte de residentes durante el verano. En total serán 201 plazas con prioridad para residentes durante la temporada estival.

Servicio de Grúa y Depósito

El pleno también trató el servicio de la grúa municipal y el depósito de vehículos. El servicio contará con dos grúas operativas 24 horas, que circularán durante 16 horas y el resto del tiempo estarán a demanda de la Policía Local. Se mantendrán los dos depósitos actuales: el diario y el de larga estancia.

Todos estos servicios se integrarán en una única plataforma digital, facilitando a los ciudadanos el acceso a la compra de tickets, la ampliación de horarios y otras gestiones relacionadas con el estacionamiento.

Debate y votación

La portavoz del grupo popular, Susana González, expresó sus dudas sobre la unificación del parking disuasorio en este paquete de servicios, temiendo que pueda poner en riesgo la subvención obtenida para su construcción y afectar las arcas municipales. Por ello, se abstuvo en la votación.

Rosa Ramírez, portavoz del PSOE, manifestó su oposición a la privatización del parking disuasorio y a la ampliación de las zonas de aparcamiento regulado, argumentando que "perjudica al comercio local y penaliza a los residentes sin ofrecer alternativas reales". Votó en contra, defendiendo un modelo de movilidad "más público, más social y menos recaudatorio".

El alcalde, Juan Franco, defendió la propuesta, señalando que la zona verde protegerá a los residentes y que la reducción de tarifas en el parking disuasorio es una medida muy positiva. Destacó que la estrategia de agrupar los servicios de movilidad en un único contrato es "el resultado de un estudio detallado y busca proteger al residente de la presión de los trabajadores transfronterizos".