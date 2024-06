Juan Franco cree que Exteriores ahora sí tiene en cuenta los problemas de La Línea en la negociación de Gibraltar

La Línea/El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha asegurado este miércoles que el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y su equipo de trabajo, conocen los problemas que ocasiona el Brexit en La Línea y los tienen en cuenta a la hora de negociar un tratado que regule la relación de Gibraltar con los Veintisiete. "Están al tanto de las todas las cuestiones que nos preocupan en nuestra ciudad", dijo después de mantener una cena de trabajo con el equipo ministerial en la noche del martes cuando sigue pendiente de cerrar el acuerdo para el Peñón.

Franco señaló que el equipo negociador de Exteriores -integrado también por el Director General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea, David Navarro y el Subdirector General de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, Jorge Notívoli- conoce todas las cuestiones relacionadas con los trabajadores, las pensiones, las empresas, el desmantelamiento de la frontera y el uso del aeropuerto. Por este motivo se mostró “contento” de que se estén valorando posibles soluciones a todas y cada una de estas cuestiones que preocupan en el municipio, además de porque “se nos reconoce como la ciudad principalmente afectada por el tema Brexit en relación a Gibraltar”.

Franco se mostró además satisfecho de que sigan avanzando las negociaciones técnicas que se retomarán a nivel político con el Gobierno del Reino Unido resultante de las elecciones del 4 de julio.

El alcalde calificó la reunión de "bastante densa y compleja”, de la que se siente satisfecho “en el sentido de que todos estos problemas que tanto nos preocupan, están en la agenda, se están tratando y se están buscando soluciones.” Juan Franco espera que en breve haya concreción y “se garantice un futuro viable para nuestro municipio".

Fernando Sampedro y su equipo mantuvieron también un encuentro con la asociación de trabajadores en Gibraltar (Ascteg), quienes explicaron al secretario de Estado para la UE los problemas más graves de este colectivo. "Fue una reunión bastante productiva aunque no hay nada nuevo", indicó el portavoz de Ascteg, Juan José Uceda, quien destacó que cada día que pasan son menos optimistas. "Nos preocupa que no se llegue a un acuerdo y acabe en un Brexit duro. El Ministerio de Exteriores no sabe la realidad de estos trabajadores ni sus problemas que son muchos", argumentó Uceda, quien apuntó que Exteriores les invitó a una reunión en Madrid para seguir desglosando las reivindicaciones de estos trabajadores.

Reunión con Ruiz Boix

Tras su visita al Campo de Gibraltar, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, regresó a Madrid para reunirse este martes con Juan Carlos Ruiz Boix en el Congreso de los Diputados antes del inicio de la Comisión Mixta para la Unión Europea.

Fernando Sampedro y Juan Carlos Ruiz Boix, em Madrid.

“Desde el Ayuntamiento de San Roque queremos pedir a todos los protagonistas de mesa de negociación, de esos encuentros técnicos que siguen avanzando, que ojalá muy pronto, con la llegada de un nuevo Gobierno británico, cedan en sus pretensiones iniciales y podamos alcanzar ese ansiado acuerdo que permita avanzar con una mejora de la economía y con la generación de más empleos para los más de 300.000 habitantes de los ocho municipios del Campo de Gibraltar y para los 30.000 vecinos de la ciudad de Gibraltar. Entendemos que el diálogo permitirá desmantelar la Verja, compartir el uso del aeropuerto y avanzar en nuevos derechos laborales para los más de 15.000 campogibraltareños que trabajan a diario en el Peñón”, manifestó el alcalde, que conoció "más detalles sobre las negociaciones del ansiado acuerdo para la creación de una Zona de Prosperidad Compartida”.

Visita a Castellar

Fernando Sampedro realizó también este miércoles una visita institucional a Castella. La comitiva fue recibida por el alcalde, Adrián Vaca, y miembros de su Equipo de Gobierno.

Tras firmar en el libro de honor del Ayuntamiento, mantuvieron una reunión técnica en la que el alcalde de Castellar trasladó la importancia de prestar atención a los pequeños municipios europeos como Castellar, con el objetivo de asentar la población en el territorio. Del mismo modo, abordó la importancia de liderar una transformación digital coherente con los sectores productivos locales para poder ampliar sus beneficios.

Por último, Vaca subrayó la necesidad de que la nueva Comisión Europea tenga una visión clara sobre la importancia del sector agrícola en el área comunitaria. “Es esencial que se reconozca el papel fundamental que desempeña la agricultura en la economía y el bienestar de Europa” afirmó Vaca.