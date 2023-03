Juan Chacón presenta su baja del PSOE de La Línea tras el zasca de Juan Franco

Continúa el culebrón interno en el PSOE de La Línea a raíz del viral zasca de Juan Franco a Juan Chacón. El hasta ahora portavoz del grupo socialista, su pareja y su hermano, entre otros miembros de su entorno, han presentado su baja como afiliados del partido por la "reacción desmedida" de la formación.

Según ha podido saber Europa Sur, el concejal ha presentado su dimisión como militante y queda por ver si el grupo municipal le expulsa y pasa a ser concejal no adscrito dentro del pleno del Ayuntamiento de La Línea.

Este lunes, Chacón publicó en sus redes sociales un mensaje a raíz del anuncio del PSOE de su relevo en la portavocía del grupo, donde también negaban estar al tanto de sus intenciones de formular la polémica pregunta sobre la posibilidad de habilitar un aparcamiento gratuito a los concejales, recibiendo la viral respuesta de Juan Franco.

"Ha sido mucho lo vivido y desde 2017 donde fui elegido secretario general de mi agrupación y candidato a las elecciones locales en 2019 mucho más. Por todas estas experiencias quiero expresar mi agradecimiento al partido por las oportunidades que tuve de desempeñar tanto responsabilidades orgánicas como cargos institucionales al servicio de la ciudadanía. A todos quiero agradecer lo que me han enseñado y lo que me han hecho vivir, tanto lo bueno como lo malo", comienza la carta abierta de Chacón.

"Todas estas experiencias, las de los últimos meses y sobre todo los últimos días han colmado un vaso, el vaso de la paciencia, el vaso de la tolerancia y llega un momento donde de mi partido no solo no recibo el apoyo que necesito, tras los ataques del equipo de gobierno municipal de La Línea 100x100, si no que además recibo el más profundo de los rechazos personales, en las que se incluyen, y esto colma el vaso, falsedades descaradas sobre mi última intervención política realizada en el último pleno del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción a la opinión pública", continúa.

"Después de todo lo que he aportado al partido todo este tiempo, la reacción desmedida del PSOE para con mi persona a todas luces considero que no es justa ni lógica, realizando un daño personal gratuito a mi persona, y a la organización a la que tanto tiempo he militado estos años, daño que no es de recibo, ni era necesario. Evidentemente no puedo permanecer ni un minuto más donde no se me quiere e incluso se me rechaza. Si hay que elegir entre seguir las instrucciones del partido que atentan claramente contra mi dignidad como persona o cumplir el compromiso adquirido con los ciudadanos, siempre me quedo con lo segundo. En el fondo sé que esto no va de ideas enfrentadas sino de egos desatados y de caer en las artimañas del populismo", abunda.

"Me despido con agradecimientos hacia simpatizantes y militantes, por su confianza, al tiempo que pido disculpas a las bases y ciudadanía por si pudiera haberlas ofendido alguna vez por mis criticas siempre dentro de la organización y en los foros adecuados", concluye.