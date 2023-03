El zasca de Juan Franco a Juan Chacón (PSOE) por pedir un aparcamiento para los concejales de La Línea

El Pleno de la corporación municipal de La Línea finalizó con una ingeniosa respuesta del alcalde, Juan Franco, a una cuestión planteada por el concejal del PSOE Juan Chacón en el turno de ruegos y preguntas. El edil solicitó que se volviera a habilitar un aparcamiento para los concejales junto al salón de plenos y la respuesta del regidor fue un zasca en toda regla.

"Lo último para terminar es un ruego. La verdad es que la posibilidad de aparcar un jueves cuando hay un pleno se vuelve cada vez más complicada y rogaría que, al menos para los concejales se habilitara la zona en la que antes podíamos estacionar. Me he venido tres cuartos de hora antes y he tenido que estacionar relativamente lejos", expuso Chacón.

Juan Franco respondió de inmediato tirando de ironía: "Tiene usted un parking por 2,80 debajo del Ayuntamiento. Los 50 euros o 70 euros que se pagan en los plenos son dietas para que los use para pagar la gasolina, un parking o comerse un bollo si tiene ahora hambre. De ahí puede sacarlo sin problema. O venirse andando, aunque puede salir como Miguelete, por la mañana", sentenció aludiendo, aunque sin mencionarlo, a que reside en Algeciras.

Chacón, en contacto con Europa Sur, considera que la respuesta del alcalde no responde a la altura de las circunstancias y entiende que los concejales deberían tener un recinto para aparcar a coste cero, junto al salón de plenos.