Juan Franco explota contra el PSOE por rechazar la ciudad autónoma

El alcalde de La Línea, Juan Franco, explotó en el pleno de La Línea celebrado este jueves después de que el portavoz del grupo socialista, Juan Chacón, se mostrase en contra de que el municipio sea ciudad autónoma. Franco no tuvo tapujos a la hora de arremeter contra el partido del que es socio de gobierno en la Diputación de Cádiz y respondió a las declaraciones de la ministra María Jesús Montero, que el pasado lunes en una visita a la comarca llamó a defender la "independencia de La Línea con "unidad, como en la guerra de Rusia contra Ucrania", según explicó el primer edil.

"La ministra de Hacienda vino el otro día con un discurso donde mezclaba la independencia de La Línea, que a ver quién habla de independencia, porque a base de una mentira intentan ridiculizar un planteamiento, e incluso se lo creen, con Putin. Dice que ante la independencia tenemos que estar todos unidos como en la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Qué tiene que ver Putin aquí? ¿O con que tengamos seis años menos de esperanza de vida que en Pozuelo de Alcorcón? ¿O con que haya menos profesores porque no quieren venir? ¿Con que no se cubran plazas en el hospital o en los cuerpos de seguridad? ¿O con que estemos mendigando un régimen fiscal para que las empresas se instalen aquí?", clamó el regidor.

Ante las palabras de Chacón, que dijo "sabemos que La Línea no va a ser nunca ciudad autónoma", respondió Juan Franco: "Demuestra que es la voz de su amo. Se deben a los intereses de partidos nacionales, que a este pueblo le importan entre poco o nada, y no plantean ninguna alternativa. No vamos a llevar a cabo una consulta sin autorización porque acarrea cargos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Hemos pedido un informe jurídico favorable y hasta que no lo tengamos no vamos a dar los paso, no nos vamos a saltar la legalidad".

El regidor puso algunos ejemplos del abandono de la ciudad, como la falta de planes de empleo y formación o el hecho de que el paseo de Poniente siga sin ser reparado por la Demarcación de Carreteras. "El temporal fue el 26 de abril y la obra se iba a hacer por emergencia. Cualquier municipio que sufrió daños tiene su paseo marítimo arreglado y con aportes de arena. Ahí está el nuestro".

El alcalde también lamentó que la Junta de Andalucía se haya comunicado sobre el "silencio administrativo" tras la remisión de las alegaciones sobre la autorización para celebrar la consulta popular "través del ABC de Sevilla".

Chacón también afirmó que el Ayuntamiento está recibiendo "mucho dinero". A lo que Franco respondió: "Tenemos dos diputados provinciales y está llegando más dinero por una cuestión de política práctica, como cuando PP y PSOE gobernaban con partidos catalanes y vascos. Me veo todos los meses votando mociones que me importan poco, pero a cambio estamos recibiendo dos millones de euros extras al año".

"Solo planteamos contar con una herramienta de futuro para esta ciudad. Tenemos un problema enorme en Gibraltar porque está habiendo muchos despidos, también llega la crisis y ha habido una pandemia. Ante eso no hay plan. Somos el único municipio de Europa continental con frontera Brexit y no ha habido ni una medida especial", destacó el alcalde.