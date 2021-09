Jorge Pablo Bermúdez de Castro, pregonero de la Semana Santa 2022 de La Línea.

Jorge Pablo Bermúdez de Castro, hermano de la Hermandad del Silencio de la iglesia San Pío de La Línea ,será el encargado de pregonar la esperada Semana Santa 2022 en municipio linense. El pregón será el 3 de abril de 2022.

Así lo decidieron este martes por la noche en una sesión plenaria en la iglesia San Pedro, ubicación asignada con las medidas Covid-19 para el desarrollo de los plenos, los hermanos mayores de las Hermandades de Gloria y Penitencia de la ciudad, que eligieron a Bermúdez de Castro como pregonero oficial de esta esperada Semana Santa.

Bermúdez de Castro ha recibido la noticia con "orgullo y honor" ante la confianza y defensa de la candidatura que ha depositado en él el presidente del Consejo Local de Hermandades, José Manuel Pulpillo, así como el resto de hermanos mayores "desde la rápida aprobación", ha detallado el linense.

"Como cofrade de La Línea, mi mensaje en primer lugar es de agradecimiento, porque es un orgullo y sube el autoestima que los tuyos te concedan esta oportunidad única para hablar de nuestro Señor", ha indicado Bermúdez de Castro.

Las últimas noticias en lo que respecta a la Semana Santa 2022 presentan luz verde por parte del Obispado, aunque la decisión de permitir o no ahora los cultos que se planteen corresponde a los ayuntamientos, que tendrán que aprobar o no las salidas en función de las condiciones que se den en cada momento. Ante la incertidumbre, Bermúdez de Castro ha indicado que "no ha habido momento en el que no la hubiese".

"No sabemos nada, ni si las condiciones meteorológicas serán las apropiadas, ni lo que ocurrirá en Navidades con los contagios del Covid-19. El mundo de las Hermandades siempre trabaja desde la incertidumbre, desgraciadamente", ha indicado el cofrade ante la situación actual de la pandemia que está atravesando las Hermandades del Campo de Gibraltar.