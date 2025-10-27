El linense Javier Sánchez Calderón, premio a la mejor escuela de música de Andalucía por su academia Enclave de fábula

El músico y pianista de La Línea Javier Sánchez Calderón ha recibido el premio a la mejor academia de Andalucía por su escuela de música Enclave de fábula. El galardón forma parte de los Corporate Vision Awards, organizados por la revista Corporate Vision Magazine, que tienen como fin celebrar los logros e innovaciones a través de distintas categorías de premios, buscando honrar el liderazgo y la experiencia. El alcalde linense, Juan Franco, ha felicitado al músico por el galardón obtenido por su proyecto.

Enclave de fábula, fundada y dirigida por Sánchez Calderón en San Pedro Alcántara (Málaga), se ha distinguido por su excelencia. La escuela es pionera en la estimulación musical temprana y Centro Autorizado Musicaeduca, utilizando un innovador método de enseñanza que se extiende a prestigiosos colegios de la Costa del Sol. Ofrece programas para niños desde un año, además de práctica instrumental en diversas disciplinas, y prepara al alumnado para exámenes de la Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) de Reino Unido, titulaciones de Rockschool y pruebas de acceso al Conservatorio.

Sánchez Calderón inició sus estudios musicales a los 8 años en el Conservatorio Muñoz Molleda de la ciudad linense y los culminó en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con las máximas calificaciones y mención de honor. Ha realizado numerosos conciertos en España, en salas internacionales, como el Centre Cultural de Auderghem (Bruselas) y ha colaborado con el American Ballet Theatre (Nueva York). En el ámbito flamenco, estudió piano flamenco con David Peña Dorantes a partir de 2010, lo que le supuso una invitación a la Bienal de Flamenco de Sevilla. En 2017, fue galardonado como mejor pianista en la Edición Marbella Crea. Con más de 20 años de experiencia en docencia, el músico combina su pasión por el piano y la enseñanza con una sólida formación en Gestión de Capitales, un Máster MBA y estudios de Derecho.