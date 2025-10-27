El reloj de la Palma, contrabandistas, naufragios y Tito Benady en el número 63 de ‘Almoraima’, el faro cultural del Campo de Gibraltar

Hay revistas que son mucho más que una publicación: son memoria, territorio y voz. Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, nacida en 1989 bajo el paraguas del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), pertenece a esa estirpe de proyectos culturales que han sabido resistir el paso del tiempo. Este jueves, 30 de octubre, a las 19:30, en el Salón de Plenos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, se presenta el número 63 de la revista, en un acto presidido por Susana Pérez Custodio, presidenta de la Mancomunidad.

El evento reunirá a investigadores, colaboradores y miembros de las distintas secciones del Instituto, que celebran la continuidad de una publicación semestral para entender el Campo de Gibraltar: su historia, su arte, su patrimonio natural y su identidad cultural.

El último número de la icónica revista se presentará este jueves en el salón de plenos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en Algeciras

Con casi cuatro décadas de trayectoria ininterrumpida, Almoraima ha conseguido algo que pocas publicaciones locales logran: trascender su comarca para convertirse en una referencia en el ámbito académico y cultural andaluz. Desde sus inicios mantiene un propósito claro —divulgar la investigación sobre el Estrecho— y lo ha hecho sin ánimo de lucro, en ediciones que combinan rigor científico con un profundo amor por la tierra

Un espejo de la comarca, desde la historia al arte

El número 63 llega con un elenco de autores que dan buena cuenta de la diversidad y vitalidad intelectual del Campo de Gibraltar. Desde la arqueología y la historia medieval hasta la literatura y la física del litoral, cada artículo es una pieza de un mosaico que ayuda a comprender la riqueza del sur de Europa.

Entre sus páginas se encuentran estudios sobre los regidores medievales de Algeciras, la donación de las alcarias de Los Barrios por el III duque de Medina Sidonia en 1497 o la tormenta de 1694 que hundió 15 bajeles en el Estrecho durante la guerra de los Nueve Años. También se rescatan figuras olvidadas, como la del militar constitucionalista Luis Lacy Gautier o el maestro rural José Pol Carrete, que enseñó en el Monte de la Torre.

El número rinde además homenaje a Mesod “Tito” Benady, el gran historiador gibraltareño fallecido recientemente, con varios artículos dedicados a su vida y obra, entre ellos una bibliografía cronológica (1977–2024).

Una de las últimas intervenciones de Tito Benady en Gibraltar. / Johnny Bugeja/Gibraltar Chronicle

Cuando suenan las campanas y posan los contrabandistas

Entre los artículos más curiosos de esta edición se encuentra Cuando suenan las campanas. El reloj de la Plaza Alta de Algeciras, firmado por José Luis Pavón Manso y otros autores. El texto recorre la historia del reloj de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, cuyos toques han marcado durante siglos el pulso vital de la ciudad: las celebraciones, los duelos, las alarmas ante ataques o incendios. Un viaje por el tiempo —literalmente— que rescata la memoria sonora de Algeciras.

También destaca ¿Contrabandistas en la azotea?, de Juan Carlos Pardo González, que analiza las fotografías costumbristas del inglés Robert Peters Napper (1819–1867). A través de ellas, el autor explora cómo el mito del contrabandista y el exotismo del sur español fueron utilizados como reclamo en el siglo XIX, en una mirada que combina arte, sociología y curiosidad histórica.

Y en el terreno de la historia naval, Baltasar Miguel Gómez Nadal reconstruye La tormenta de 1694 en el estrecho de Gibraltar durante la guerra de los Nueve Años, un episodio en el que quince barcos de las flotas inglesa y holandesa naufragaron frente a las costas del Estrecho, cambiando el curso de la guerra y del comercio marítimo europeo.

Presentación de la revista 'Almoraima' número 62 en Mancomunidad.

Un legado que debe protegerse

En uno de los artículos del volumen, el director e investigador Ángel J. Sáez Rodríguez recuerda que “Almoraima es el órgano de difusión de la cultura, por antonomasia, de la comarca del Estrecho”, una afirmación respaldada por voces como las de José Luis Cano, Juan José Téllez o el catedrático Alberto Pérez de Vargas, quien poco antes de su fallecimiento afirmaba: “En Algeciras somos especiales y sólo en esta tierra se puede dar una publicación tan extraordinaria como Almoraima”.

Sin embargo, Sáez advierte que el futuro de la revista no está garantizado si no se consolidan los recursos para su edición e impresión. El recuerdo de los años difíciles, entre 2006 y 2016, cuando Almoraima estuvo al borde de la desaparición, sigue vivo. En 2009, el consejero del IECG Juan Carlos Pardo lo expresó con crudeza: “Parece que los responsables actuales intentan hacer desaparecer uno de los logros por los que la Mancomunidad tiene razón para existir”.

Hoy, con su número 63 recién salido de imprenta, la revista vuelve a recordarnos que la cultura también necesita cimientos económicos sólidos para sobrevivir, más aún cuando se trata de proyectos que, como Almoraima, sostienen la memoria colectiva de una comarca entera.

Almoraima sigue siendo, a sus 36 años, una brújula cultural que orienta el conocimiento sobre el Campo de Gibraltar. Desde los santos visigodos del istmo hasta las postales de principios del siglo XX o las cartas perdidas de Séneca, cada número es una invitación a mirar este territorio con profundidad y asombro.

En un tiempo de lecturas fugaces, la revista apuesta por el pensamiento pausado, por la investigación y por la palabra escrita como forma de resistencia. Quizá por eso, su presentación no es solo el lanzamiento de un nuevo número, sino una celebración de todo lo que hace única a esta tierra: su historia, su mezcla, su memoria y su inagotable curiosidad por entenderse a sí misma.