Franco urge a Albares un encuentro previo a su comparecencia en el Congreso del 8 de octubre

El alcalde de La Línea, Juan Franco, ha demandado este viernes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, reunirse antes del 8 de octubre para abordar el posible impacto del acuerdo sobre Gibraltar en La Línea. En esta fecha está prevista una comparecencia del ministro en el Congreso en la que se prevé que aporte detalles del acuerdo sobre Gibraltar. El alcalde considera necesario abordar una serie de cuestiones con carácter inminente, recordando que "una vez que el acuerdo esté firmado y publicado el trabajo del ministerio habrá finalizado".

Franco ha valorado positivamente las declaraciones efectuadas por el ministro de Asuntos Exteriores en las que ha reconocido expresamente “que La Línea de la Concepción es el municipio más afectado por el Brexit en toda Europa". Este argumento ratifica las declaraciones realizadas días atrás, cuando el regidor linense presentó el Memorándum acerca del posible impacto del acuerdo post-Brexit sobre Gibraltar en La Línea de la Concepción y defendió que el Brexit es una "cuestión de vida o muerte" para el municipio. El primer edil ha reiterado “que la realidad es la que es y que el propio ministro reconozca este extremo es muy importante”.

Con respecto al acuerdo anunciado el pasado 11 de junio, ha reiterado su importancia, “pero aunque abre una puerta de esperanza se deberán atender también cuestiones importantes para el municipio en asuntos tales como Medio Ambiente, Transportes, Seguridad Social o pensiones", entre otros, por lo que ha solicitado públicamente que desde Exteriores se canalice la interlocución del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción con el resto de ministerios implicados en estos ámbitos.