La Línea reclamará la exención de pago del impuesto sobre el depósito en el vertedero del alga invasora

El Ayuntamiento de La Línea debatirá en el próximo pleno ordinario municipal una moción del grupo político La Línea 100x100, que sustenta al equipo de gobierno, en la que se insta a la Junta de Andalucía a la declaración de la aplicación inmediata de la exención del impuesto sobre el depósito en el vertedero del alga invasora Rugulopteryx Okamurae procedente del litoral, alegando que constituye "un supuesto de fuerza mayor y de obligación legal de eliminación".

En su exposición de motivos, se subraya como algunos ayuntamientos gaditanos, entre los que se encuentra el de La Línea de la Concepción, se ven obligados de manera reiterada y urgente a la retirada de los arribazones del alga exótica invasora por razones de salubridad pública, protección ambiental y garantía del uso público de las playas.

La moción que irá a pleno sostiene que esta actuación se realiza al amparo de las competencias municipales en materia de mantenimiento y limpieza de playas, atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. Pese a ello, se subraya que esas competencias deben entenderse vinculadas al uso ordinario, turístico y recreativo del litoral y no como una obligación plena frente a fenómenos naturales extraordinarios como es el caso de la proliferación masiva de este alga invasora.

La moción destaca como los municipios, pese a ello, vienen asumiendo de facto la retirada de grandes volúmenes de biomasa, debiendo proceder a su eliminación en vertederos autorizados, lo que conlleva la aplicación del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertedero, regulado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, con un tipo de 30 euros por tonelada, hecho que representa una carga económica significativa para las haciendas locales.

Con el fin de clarificar la posible aplicación de exenciones, previstas en el artículo 89 de la Ley 7/2022, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha promovido, a través de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y de la empresa pública Arcgisa, diversos trámites y consultas técnicas ante el gestor del vertedero y la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. De dichas consultas se desprende que no existe impedimento alguno por parte de la Hacienda estatal para la aplicación de la exención del impuesto, siempre que se acredite que la retirada del alga responde a una situación de fuerza mayor o una obligación legal de eliminación, extremos cuya declaración corresponde a la Junta de Andalucía como autoridad medioambiental competente.

Por todo lo anterior, desde el equipo de Gobierno linense se incide en que se trata de una solución jurídica viable, técnicamente contrastada y administrativamente sencilla, que permitiría aliviar de forma inmediata la carga económica que soportan los ayuntamientos costeros.