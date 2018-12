Personajes ilustres, famosos y populares (VII)

La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Juan Beaty Viagas (Comerciante y empresario taurino)

Había nacido en Gibraltar en 1873, pero era linense de adopción y de corazón. Vivió prácticamente toda su vida en La Línea. Su prestigio en el mundo del toro fue señero desde el punto de vista empresarial. Coincide con la etapa más dorada y de expansión taurina en La Línea.

El negocio principal del Sr. Beaty era la venta de carnes frescas, por lo que tenía un puesto en el mercado de Gibraltar y otro en La Línea. Este último, a cargo de don José Domínguez, era el puesto regulador para evitar los abusos de precio y peso en el mercado linense. Durante la Guerra Civil, la carne llegó a tener un precio fabuloso. El Sr. Beaty, con generoso desprendimiento, que le ocasionó fuertes pérdidas, hizo bajar el precio de la carne, de golpe, en seis reales el kilo, beneficiando de este modo al pueblo de La Línea.

Otro de los negocios era el de abastecimiento a los barcos de toda clase de artículos alimenticios y de agua. Para este último servicio cuenta con varias cisternas de su propiedad tan perfectamente acondicionadas que, aún en los días de peor estado del mar, no han dejado de cumplir su cometido. Presta este servicio de abastecimiento de agua, con carácter exclusivo, a la Marina de guerra española.

En Ceuta posee el Sr. Beaty una importante fábrica de salazones y conservas, con representaciones de dichas fabricaciones en Italia. Además tiene cuatro barcos a motor para la pesca. Pero se le conoce fundamentalmente como empresario taurino.

La afición linense le debe mucho a don Juan Beaty (se pronuncia “biti”); dignificó y puso a nuestra plaza de toros a gran altura. Durante un período, forman un triunvirato taurino entre José Serrano Segovia (tío del guitarrista linense Juan Mesa), José Belmonte Fernández y Juan Beaty. Fue un hombre siempre abierto a las nuevas ideas de la empresa taurina; se adelantó mucho a su época.

Se enamoró de una señorita linense, Mercedes, y se casó con ella.

Don Juan Beaty fue el Balañá del Sur. Los mejores toreros y las mejores ganaderías eran para La Línea en aquellos años, consiguiendo para nuestra feria taurina un prestigio nacional e internacional, arropado por una afición entendida y fiel, que se complementaba con los vecinos de la Roca, donde también había grandes taurinos. Al reclamo de grandes carteles, acudían aficionados de toda España, y no digamos del Campo de Gibraltar.

Tuvo La Línea en don Juan Beaty a su mejor embajador ante el resto de España. Hubo años en que todos los días de Feria había un espectáculo taurino, con las grandes figuras del toreo de la época.

Falleció el 25 de septiembre de 1961, a los 88 años de edad. Era el decano de los empresarios taurinos de España. Entre otras plazas, fue empresario en Málaga, Cádiz, Puerto de Santa María, San Roque, Algeciras y La Línea.

Su muerte fue muy sentida, dado el gran prestigio de que gozaba en todos los medios taurinos. Con su desaparición como empresario hace que la fiesta de los toros decaiga considerablemente en La Línea y comience lo que podríamos llamar como el principio del fin.

Si recorremos el Museo Taurino de Pepe Cabrera nos daremos cuenta de la enorme importancia que tuvo don Juan Beaty en el difícil mundo del toro y de la empresa taurina.

Pablo Bellido (Político)

Nació el 23 de abril de 1976 en La Línea de la Concepción, aunque reside en Azuqueca de Henares, la segunda ciudad en importancia de la provincia de Guadalajara. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Miembro del PSOE, comenzó concejal en el Ayuntamiento de Azuqueca desde 2003 ocupando las concejalías de Relaciones Institucionales, Comercio y Consumo, formando parte de la Junta Local de Gobierno y de la Comisión de Urbanismo. Ha ejercido también como portavoz del grupo socialista de la misma localidad.

Luego fue nombrado delegado provincial de Turismo por la Junta de Castilla La Mancha. Desde el 18 de diciembre de 2007 hasta el 13 de junio de 2015 es alcalde de Azuqueca de Henares. Accedió al cargo después de que los votos favorables de los nueve concejales del PSOE y los dos de IU respaldaran una moción de censura que arrebató al PP el equipo de gobierno.

En su discurso de investidura dijo entre otras cosas lo siguiente: “Nací hace 31 años en La Línea de la Concepción, Cádiz. Llevo ya la mitad de mi vida en Azuqueca de Henares. De ambos sitios soy y me siento. Quiero que la Azuqueca del futuro siga siendo ese lugar acogedor que lo fue conmigo y mi familia, ese pueblo en el que no nacimos pero del que sí nos sentimos y, por eso, somos. Es cosa de todos conseguirlo y a todos os pido que trabajemos juntos por ese futuro tan brillante que nos espera. Creo, como decía Aristóteles que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Por eso no nos vamos a dormir ni un segundo, pero no dejaremos de trabajar persiguiendo el sueño de una Azuqueca mejor en una Castilla-La Mancha mejor, en una España mejor y en un mundo mejor”.

Desde el 19 de julio de 2016 es diputado en las Cortes Generales.