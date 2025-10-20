La Línea impulsa la construcción de un centenar de viviendas en el litoral de levante

El Ayuntamiento de La Línea ha aprobado la gestión privada del sector AH-1 La Banqueta, promovida por la Sareb, con el paso de un sistema de cooperación pública a una Junta de Compensación privada que asumirá las obras de urbanización, la repartición de cargas y beneficios, y la cesión al municipio de las dotaciones públicas previstas y del 10% del aprovechamiento urbanístico. El expediente está abierto a alegaciones y sugerencias durante los próximos 20 días naturales tras su publicación el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el pasado viernes.

El sector, actualmente considerado en el PGOU como suelo urbano no consolidado, está situado entre la avenida de la Banqueta y el paseo marítimo de levante, se configura como un ámbito residencial plurifamiliar sobre un terreno de unos 2.500 metros cuadrados, con la previsión de que se construyan alrededor de 105 viviendas. El planeamiento aplica una ordenación abierta que admite la construcción de un edificio de hasta 14 plantas y la compatibilidad de usos comerciales, hoteleros y de oficinas en plantas bajas, con el objetivo de dinamizar el frente marítimo y ofrecer servicios a residentes y visitantes.

El proyecto incorpora la cesión de suelo destinada a dotaciones y zonas verdes en 1.500 metros cuadrados, mientras que los costes de urbanización y las garantías económicas quedan fijadas en el expediente como cargas a asumir por los agentes urbanizadores. El diseño pretende conciliar la densidad edificatoria con la creación de espacios libres que aseguren la habitabilidad y la integración paisajística con el litoral.

El presupuesto estimado de urbanización asciende a 217.396,58 euros, con un valor de referencia de 60 €/unidad de aprovechamiento para compensar los gastos mediante cesión de suelo edificable. Los propietarios que no deseen integrarse en la Junta podrán solicitar la expropiación o aceptar la oferta de compra formulada por los promotores (0,9 €/m²). Los que no se pronuncien quedarán sujetos a reparcelación forzosa.

Vistas de La Línea desde Gibraltar. / Erasmo Fenoy

Áreas homogéneas de suelo urbano

La ordenación de La Banqueta busca generar una imagen singular en la franja costera mediante edificios que aporten nueva lectura al Paseo Mediterráneo, sin romper la escala urbana ni la conectividad con los desarrollos colindantes. La propuesta persigue recuperar suelo infrautilizado y favorecer la convivencia entre viviendas, comercios y ocio, promoviendo un frente abierto al uso ciudadano y compatible con la actividad turística y pesquera. En esta nueva imagen de la zona de poniente también se integra el sector AH-5, junto a la rotonda del atún, en La Atunara. Con cerca de 40 viviendas en edificios de hasta siete plantas, su función estratégica es cerrar la continuidad del frente litoral, mejorar las conexiones con las zonas pesqueras tradicionales y facilitar la coexistencia de usos residenciales y actividades vinculadas al mar.

La actuación en esta zona se concretará en la ejecución de la conexión de la calle Jimena con el Paseo del Mediterráneo y la cesión de espacio libre público urbanizado para formalizar una plaza.

La revisión del PGOU contempla en total siete áreas homogéneas de actuación en suelo urbano no consolidado que transformarán diversos puntos estratégicos de la ciudad, con un total de 397 viviendas proyectadas y más de 108.000 metros cuadrados de techo edificable. Estas actuaciones completan una visión de regeneración costera y diversificación de usos que combina vivienda libre y protegida, nodos económicos y equipamientos de escala comarcal.

AH-2 Club Náutico

El AH-2 se ubica en los actuales terrenos del Real Club Náutico, cuyas instalaciones se trasladarán junto al puerto deportivo, con salida directa al mar. Esta zona está planteada para acoger unas 150 viviendas, con en edificios de hasta 14 plantas. La actuación contempla la cesión de 1.120 m² para espacios libres y 1.259 m² para viario y aparcamiento. La intervención busca aprovechar la proximidad al puerto para reforzar la actividad marítima y la oferta de servicios vinculados al ocio y la náutica.

AH-3 Cine Imperial

El AH-3 propone la recuperación del edificio del antiguo Cine Imperial, que no se puede recuperar porque se encuentra en ruinas, para construir unas 25 viviendas en un edificio de dos plantas más ático, la creación de espacios verdes y zonas peatonales para reconectar el tejido urbano. El objetivo es corregir déficits de calidad y conservación, mejorar la cohesión social y ofrecer soluciones de escala media que reactiven el centro.

AH-4 Quevedo

El nuevo PGOU desafecta un sistema general sanitario previsto por el anterior documento entre las calles Quevedo, Pedreras y San Antón que no ha sido expropiado por resultar innecesario. En la parcela, de 4.373 metros cuadrados, se propone un espacio que complete los equipamientos y zonas verdes de la manzana situada al norte y usos residenciales, con viviendas de protección oficial o con algún régimen de protección, con una previsión próxima a unas 80 casas en eficicios de hasta tres plantas. La ordenación busca articularse con centros educativos y deportivos existentes, reducir la dispersión de dotaciones y mejorar la accesibilidad peatonal y ciclista del barrio.

AH-6 Santa Bárbara

El AH-6 está concebida para usos deportivos, recreativos y dotacionales de escala comarcal, con amplias zonas verdes y equipamientos destinados tanto a la ciudadanía local como a actividades de mayor alcance. Esta actuación, de la que ya se han completado el nuevo Estadio Ciudad de La Línea y el aparcamiento disuasorio, tiene en marcha las obras de las nuevas instalaciones deportivas y también contempla la construcción de edificios para uso hostelero, de ocio, espectáculos o salas de fiestas. Todo ello permitirá a la ciudad asomarse al mar peatonalizando el borde litoral e integrar los restos arqueológicos de la Fortificación de Santa Bárbara.

AH-7 Centro de Negocios

El PGOU contempla la construcción de un Centro de Negocios en el entorno del aeropuerto y el recinto ferial, orientada a usos terciarios, hoteleros y de oficinas en una superficie de 63.914 metros cuadrados. El objetivo es diversificar la actividad económica local, atraer inversión y generar empleo cualificado mediante la creación de un nuevo nodo estratégico de servicios y movilidad.

Viabilidad, coordinación y supervisión

La viabilidad de estos desarrollos depende de la capacidad de atracción de inversión, la disponibilidad de financiación y la coordinación entre agentes públicos y privados. El Ayuntamiento mantendrá competencias de supervisión, podrá exigir garantías urbanísticas y deberá asegurar que las cesiones y dotaciones respondan a la lógica de servicio público. La articulación coherente de estas Áreas Homogéneas será clave para evitar actuaciones dispersas y construir una regeneración del litoral que priorice la calidad urbana, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental.