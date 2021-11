Un solo condenado a dos años y tres meses de cárcel por el asalto en 2018 al Hospital de La Línea

La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a una pena de dos años y tres meses de prisión y a una multa de 3.600 euros a solo uno de los cinco acusados por el asalto al Hospital de La Línea ocurrido en febrero de 2018, que propició la fuga de Samuel Crespo, lugarteniente del clan de Los Castaña.

El fallo judicial condena a Eduardo M. C., sobrino de Crespo, por un delito de "liberación violenta de detenido en concurso medial con un delito de atentado a los agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones".

La Audiencia Provincial ha juzgado a un total de cinco personas. Además de Eduardo M. C., el proceso sentó en el banquillo a Ismael M. C.; Miguel H. M.; Juan Francisco P. A. y a Cristian V. T. Estos cuatro últimos han resultado absueltos de todos los delitos que se les imputaban. En el caso de Eduardo M. C., el fallo condenatorio sí le absuelve de los cargos por desórdenes públicos con los que llegó ante la Justicia.

En total, el Ministerio Fiscal solicitaba para los cinco procesados penas de hasta trece años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, atentado y liberación violenta de un detenido. La condena no es firme, por lo que cabe la posibilidad de recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Hechos probados

La sentencia, facilitada por el TSJA, considera probado que el 6 de febrero de 2018 a las 15:59 un grupo de unas doce personas irrumpió en el Hospital de La Línea de la Concepción con la intención de sacar por la fuerza a Samuel Crespo (en el fallo, identificado como Samuel M. D.).

Crespo se encontraba custodiado por la Policía Nacional en el centro sanitario porque había sufrido un accidente durante la persecución que acabó con su arresto. Entonces, sobre él pesaban tres reclamaciones judiciales por, entre otros motivos, no regresar a prisión tras un permiso.

La detención de Crespo se había producido a primera hora de aquella tarde del invierno de 2018. Crespo trató de huir de la Policía en una motocicleta por El Zabal cuando cayó al suelo, sufriendo heridas en la cara y en una pierna. Los agentes le detuvieron y le condujeron al hospital.

La sentencia considera acreditado que Eduardo M.C. propinó un puñetazo en la cara a uno de los policías mientras que otro recibió otro golpe, sin poder precisar el autor. Una vez que los asaltantes lograron inmovilizar a los agentes cogieron al detenido en volandas y lo sacaron del hospital, dándose a la fuga tras forcejear tanto con policías como con el personal de seguridad del centro.

La investigación de estos hechos, gracias en gran parte a las cámaras de seguridad, permitió identificar y detener a cinco personas como supuestos responsables del asalto. Uno de ellos fue arrestado en el mismo hospital y los siguientes fueron localizados en los días sucesivos con la salvedad de Cristian V. T., que se entregó voluntariamente. El incidente generó una fuerte alarma social en el Campo de Gibraltar.

En la vista, Eduardo M. C. reconoció haber acudido al Hospital aquella tarde al haberse enterado de que su tío Samuel había tenido un accidente. En su testifical, aseguró que había familiares suyos y amigos y que decidió entrar en el centro hospitalario al escuchar a su tío quejarse, pero no pudo precisar si había personas encapuchadas. Sí negó que portaran armas y también negó "haber llegado a ningún acuerdo con las personas para entrar en el hosptal ni dar ninguna orden" al respecto.

"Él sólo entró en la sala de curas y el forcejeo que tuvo fue para sacar a Samuel de allí pero no agredió a nadie. Su intención era sacar a Samuel del Hospital, no de interferir en su funcionamiento", recoge la sentencia junto con un "arrepentimiento" expresado en la vista.

La detención de Crespo

Samuel Crespo fue localizado y detenido cuatro meses después, en junio de 2018, en una casa rural de Jimena de la Frontera. Junto a él se encontraba uno de sus compinches más conocidos, David Amat, alias El Tinte.

Ya en febrero de 2020, Crespo (entonces en prisión) fue detenido nuevamente como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas. En este operativo también fueron arrestados sus padres y su esposa.