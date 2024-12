La Línea commemora questa domenica tre marinai italiani morti nella Seconda Guerra Mondiale: Licio Visintini, Giovanni Magro e Salvatore Leone

Hanno pagato il prezzo più alto nell’assurdità della guerra. I marinai italiani Licio Visintini, Giovanni Magro e Salvatore Leone perirono la notte dell'8 dicembre 1942 nelle acque della Baia di Algeciras, tra La Línea e Gibilterra. I tre, nel fiore della vita, facevano parte della Decima Flottiglia MAS, un'unità di comando dei sommozzatori della Regia Marina che combatteva la guerra sottomarina contro gli inglesi in vari punti del Mediterraneo durante la Seconda Guerra Mondiale, tra cui nella strategica colonia britannica situata nello Stretto.

Quella notte, il tenente Visintini aveva pianificato nei minimi dettagli una nuova incursione di sei marinai, tra cui lui stesso, a bordo di tre Siluro a Lenta Corsa (SLC), un veicolo subacqueo noto popolarmente come "maiale" o "torpedo umano". I maiali italiani permettevano di avvicinarsi discretamente alle navi da guerra britanniche ormeggiate nel porto di Gibilterra per sabotarle con cariche esplosive sottomarine. La flottiglia aveva nell’imbarcazione cisterna Olterra, ormeggiata in acque spagnole, una base di operazioni discreta e camuffata da cui vennero eseguiti decine di attacchi. Ma quella notte, lontano dal successo delle missioni precedenti, metà della spedizione perse la vita, altri due marinai furono catturati e solo uno riuscì a fuggire dalla risposta armata dei britannici quando furono scoperti.

Ottantadue anni dopo, i tre marinai caduti per la causa italiana saranno commemorati dai loro discendenti a La Línea. La cerimonia di ricordo è stata promossa dai familiari di Licio Visintini e sarà la prima volta che i parenti dei tre militari deceduti si riuniranno per onorare insieme la loro memoria.

/ Montaggio con i volti di Giovanni Magro, Licio Visintini e Salvatore Leone.

L’evento, organizzato dal Comune di La Línea, è stato avviato mesi dopo che i discendenti di Visintini avevano contattato il Municipio in cerca di un luogo per rendergli omaggio. Il tributo si terrà nel semplice monumento di Avenida Príncipe de Asturias, vicino al porto turistico, scolpito dall'artista linense Nacho Falgueras nel 1993, e sulla cui iscrizione si legge: "Ai sommozzatori che come te hanno dato la vita in mare".

Lo storico linense Alfonso Escuadra, esperto della Decima Flottiglia MAS e che ha collaborato con le autorità municipali nell’organizzazione dell’evento, spiega che sia Magro che Leone hanno i rispettivi luoghi di memoria in Italia, mentre Visintini, il marinaio di grado più alto dei tre, non ha un luogo dedicato a lui. "Giovanni Magro ha una targa nel cimitero di Rovigo, sua città natale, mentre Salvatore Leone, scomparso quella notte e di cui non sono mai stati trovati i resti, ha una piazza a Taormina. Ma Licio Visintini nacque a Parenzo, una città italiana che dopo la guerra divenne parte della Jugoslavia", dettaglia Escuadra. I familiari di Visintini cercavano un luogo simbolico e di riferimento per onorarne la memoria e hanno scelto La Línea, il luogo in cui i tre italiani trascorsero gli ultimi giorni della loro vita.

La commemorazione si terrà questo domenica alle 10:30. Si tratta di una data molto significativa per La Línea, poiché ogni 8 dicembre si celebra la festività dell'Immacolata Concezione, patrona della città. Il Comune di La Línea, guidato dal sindaco Juan Franco, accoglierà una numerosa rappresentanza delle tre famiglie, insieme a autorità italiane come il senatore Roberto Menia, l’aggiunto di difesa dell'Ambasciata Italiana a Madrid, Massimiliano Siragusa, comandanti della Marina Militare Italiana, veterani della marina e rappresentanti comunali di Rovigo e Taormina, tra gli altri.

Una fredda notte nella Baia

"Durante la Seconda Guerra Mondiale, il controllo del Mediterraneo costituiva un obiettivo strategico di primaria importanza. Nella battaglia che contrappose italiani e britannici per il dominio delle sue acque, la Regia Marina cercò di compensare la propria relativa debolezza rispetto alla Royal Navy utilizzando mezzi innovativi di combattimento navale. Tra questi c’erano i cosiddetti mezzi d'assalto sottomarini, tra cui i sommozzatori da combattimento e i torpedini a marcia lenta o 'maiali'. In realtà, più che un siluro, si trattava di una sorta di sottomarino in miniatura, sul quale due marinai cercavano di penetrare nei porti nemici, avvicinarsi in immersione alle navi da guerra e posizionare una potente carica esplosiva sotto la loro carena". Così inizia Sufficit animus, l’approfondita ricerca di Alfonso Escuadra su questo capitolo della storia del XX secolo, pubblicata su Europa Sur a puntate settimanali tra il 2022 e il 2023.

Il corposo lavoro di Escuadra consente di ricostruire la maggior parte degli eventi di quella giornata. Licio Visintini aveva cinque uomini per sabotare tre navi da guerra della Royal Navy. Girolamo Manisco e Dino Varini si sarebbero diretti verso il portaerei HMS Formidable, Vittorio Cella e il palombaro Salvatore Leone avrebbero attaccato l'HMS Furious, mentre Visintini si riservava per sé la battaglia contro la corazzata HMS Nelson, in compagnia di Giovanni Magro.

/ Licio Visintini.

Separati da una considerevole distanza, quei tre maiali si diressero verso l'ingresso nord del porto interno di Gibilterra, sorvegliato. Avevano percorso appena un sesto della distanza quando cominciarono a sentire le esplosioni delle cariche di profondità lanciate dal nemico per cercare di respingerli. Quelle deflagrazioni, ancora troppo lontane per colpirli, si susseguivano a una frequenza molto superiore a quella registrata nei giorni precedenti durante la fase di spionaggio. Il lavoro di ricognizione precedente era fallito, e questo li condusse a un esito fatale.

Visintini, Magro e Leone morirono. I corpi dei primi due furono recuperati giorni dopo, mentre i resti di Leone non furono mai trovati. Nonostante il contesto bellico, il comandante Crabb e il tenente Bailey della Royal Navy si occuparono di alcune brevi esequie, restituendo le loro salme al mare avvolte in bandiere italiane dopo una breve preghiera cattolica. Varini e Manisco furono catturati, mentre Cella fu l’unico a fuggire.