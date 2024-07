Los comerciantes de La Línea decidirán este martes si se trasladan al mercado nuevo

La Línea/Los comerciantes del mercado provisional de La Línea analizarán este martes en una asamblea si aceptan las condiciones económicas del Ayuntamiento y realizan el traslado al nuevo edificio.

El Consistorio linense dio un plazo de cinco días a los empresarios para registrar su solicitud de un puesto en el nuevo mercado de la Concepción desde este lunes al viernes 12 de julio, tiempo en el que debían inscribirse a través del registro del Ayuntamiento o por la sede electrónica. Este margen es considerado como insuficiente por comerciantes.

"Nos parece un espacio de tiempo corto porque lo tenemos que estudiar detenidamente", explica Luis Gil, presidente de la asociación de comerciantes. "Los compañeros se lo tendrán que mandar a sus gestores para que lo tramiten y entreguen en el registro", abunda al tiempo que aclara que algunos de los empresarios "no están preparados" para realizar el trámite y que, tras hablar con la Delegación de Mercados, han sido "flexibles" respecto a la fecha.

Gil detalla que la predisposición de los comerciantes es que "todos" se marchen al nuevo mercado de la Concepción, pero es una decisión que deben estudiar "concienzudamente" por el controvertido precio de arrendamiento de los puestos, que roza los 500 euros de media al mes por cada uno. "Con los precios que nos marca el Ayuntamiento, si no hay un cambio igual va a ser imposible realizar ese traslado", expresa el presidente de la asociación de comerciantes.

Este martes, los empresarios celebrarán una asamblea en el mercado para estudiar la situación y tomar una decisión respecto al futuro. Según las palabras de Gil, en virtud de lo acordado, tramitarán la documentación.

Según explicó el Ayuntamiento la pasada semana, entenderá que aquellos que no presenten la solicitud en tiempo y forma renuncian a continuar con la actividad comercial en el nuevo mercado, tal y como especificó recientemente el alcalde, por lo que sus vacantes saldrían a concurso. "Los comerciantes van a encontrar un mercado que es un auténtico espectáculo. ¿Qué no quieren venir? Pues nada, sacamos los puestos a licitación, que tengo lista de espera. No es una amenaza, pero esto es lo que hay. Mi idea es que todos vuelvan a sus sitios", especificó Franco en una reciente entrevista en Europa Sur.