Los comerciantes de La Línea reiteran al Ayuntamiento la dificultad de trasladarse al nuevo mercado por las altas tasas

La Línea/Los comerciantes del mercado de la Concepción de La Línea reiteran su voluntad de trasladarse al nuevo edificio, cuyas obras se están ultimando, aunque aseguran que con las condiciones actuales no les resulta viable.

En la mañana de este martes, los empresarios han mantenido una asamblea informativa en la que ha participado la mayoría de los 80 comerciantes que forman la asociación, sumando los que actualmente ejercen en el mercado provisional del Bulevar, aquellos que tuvieron que cerrar por las circunstancias económicas pero siguen asociados y los que no pudieron acudir al encuentro.

Como conclusión de la reunión, los comerciantes han acordado rellenar la documentación y presentar la solicitud señalada por el Ayuntamiento como imprescindible para solicitar un puesto en el nuevo mercado. "Estamos todos de acuerdo en ir, pero no en las condiciones actuales", ha asegurado el presidente de la asociación empresarial, Luis Gil, que advierte de que las propuestas por el consistorio no son asumibles para ellos.

De esta forma, la entidad mantendrá un encuentro con sus servicios jurídicos para dar respuesta al edicto del Ayuntamiento y transmitirles su rechazo a las tasas de casi 500 euros de media que tendrán que abonar mensualmente en concepto de arrendamiento de los establecimientos. Igualmente, iniciarán el trámite de la solicitud "a título informativo", siempre aclarando de que no podrán asumir el coste previsto y realizar el traslado si no se modifica.

Aun en esta tesitura, Gil no ve otra alternativa viable que no pase por abandonar el mercado provisional. "No funciona y el nuevo, por malo que sea, no será peor que este", ha expresado.

"Seguimos abiertos al diálogo con el Ayuntamiento, sabiendo que este pensamiento en recíproco, y apelaremos a la buen predisposición que siempre han tenido hacia este colectivo, y esperanzados de que nuestras pretensiones sean oídas y poder llegar a un acuerdo satisfactorio a los intereses de ambas partes", han expresado los comerciantes en un comunicado conjunto.