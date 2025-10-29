El Centro de Magisterio Virgen de Europa de La Línea cierra su 50º aniversario con un reconocimiento histórico

El Teatro Paseo de la Velada de La Línea ha acogido la clausura de los actos conmemorativos del 50º aniversario del Centro de Magisterio Virgen de Europa, una cita que puso de manifiesto el profundo arraigo de la institución en la ciudad y su papel clave en la formación de generaciones de docentes. El evento contó con la presencia de autoridades académicas, eclesiásticas y políticas, junto a representantes de la comunidad educativa y antiguos alumnos.

Presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, la ceremonia ha reunido al alcalde de La Línea, Juan Franco; al rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; a la directora del centro, Rosa Garay; y al delegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros.

Durante su intervención, el alcalde Juan Franco ha anunciado que el Centro de Magisterio recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad, la máxima distinción municipal, en el próximo acto de Honores y Distinciones previsto para enero. “La presencia de este centro universitario, junto a la iglesia, es fundamental para que la ciudad siga creciendo y que aspectos sociales, aparte de lo religioso, se vean perfectamente atendidos”, destacó el regidor, quien felicitó a la directora del centro “por su gestión y por la conmemoración de este importante aniversario”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha reafirmado el compromiso de la institución con el centro y con la ciudad: "Estamos trabajando para que esta escuela no solo se mantenga, sino que incluso se refuerce con una oferta formativa más amplia. Es fundamental mantener nuestra vinculación con esta escuela y con esta ciudad que necesita la presencia universitaria". Mantell también ha recordado la colaboración con el Ayuntamiento para mejorar el edificio del complejo Ballesteros, cedido por el consistorio.

La directora del centro, Rosa Garay, ha expresado su gratitud y sus aspiraciones de crecimiento: “Esperamos que este proyecto siga adelante y se vaya ampliando con un Máster de Secundaria, con un edificio ya rehabilitado y con mejores servicios. Todas las actividades han puesto en valor este proyecto a través del tiempo y, a la vez, hemos recibido mucho que nos produce sobre todo responsabilidad”.

El obispo Rafael Zornoza ha destacado la relevancia de los 50 años de historia de la institución, "cada vez más prestigiosa", y ha invitado a mirar hacia el futuro "ante los retos tecnológicos, la inteligencia artificial y el transhumanismo". En la misma línea, el delegado de la Junta, Javier Ros, ha subrayado el papel del centro "como referente en la formación de profesionales, colaborando a hacer una sociedad mejor con docentes que están formando a todos esos niños para que en el futuro tengamos un mundo y una sociedad muchísimo mejor".

El acto, que ha reunido a profesores, alumnos y antiguos estudiantes, ha contado también con la presencia del delegado territorial de Educación en Cádiz, José Ángel Aparicio; la presidenta y el vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez y Javier Vázquez; el vicerrector de Títulos y Calidad de la UCA, Manuel Arcila; y la concejal de Educación, Santos Martín, entre otros.

La clausura ha servido así como broche de oro a medio siglo de historia del Centro de Magisterio Virgen de Europa, consolidando su papel como motor educativo y social en La Línea y en toda la comarca del Campo de Gibraltar y abriendo una nueva etapa marcada por la renovación y el crecimiento.