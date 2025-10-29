Huelga en escuelas infantiles del Campo de Gibraltar contra el aumento de ratio de alumnos por aula

Concentración en La Línea contra el aumento de ratios y la falta de personal en las escuelas infantiles.

Los centros de Educación Infantil del Campo de Gibraltar han comenzado este miércoles 29 de octubre los paros convocados por el sindicato UGT en protesta por el aumento del ratio de alumnos establecido en el nuevo Decreto 76/2025, aprobado el pasado 5 de marzo por la Junta de Andalucía. La normativa regula los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil e incrementa el número máximo de menores por tutor: ocho en unidades de 0 años, trece en las de 1 año y veinte en las de 2 años.

El sindicato considera que esta medida “pone en riesgo la calidad educativa y la atención personalizada que requieren los menores de 0 a 3 años”, además de suponer “una sobrecarga laboral para los profesionales del sector”.

La jornada de protesta, que ha comenzado a las 11:30 y se ha extendido hasta las 13:30, ha contado con una concentración a las 12:00 frente al Carrefour de La Línea, donde educadores, familias y representantes sindicales se han reunido con pancartas y consignas contra el denominado "Decretazo del sr. Bonilla".

Según UGT, el seguimiento del paro ha sido “masivo”, con más del 94% de participación del personal y una asistencia mínima de alumnado, inferior al 5%. En un comunicado, el sindicato ha asegurado que “la aceptación por parte de los trabajadores y padres ha sido mayoritaria”, y ha anunciado que “las concentraciones continuarán en las próximas semanas a nivel provincial”.

Asimismo, UGT ha convocado una huelga general del sector para el próximo 3 de diciembre, en defensa del acuerdo anterior que, según el sindicato, "protegía los derechos de los menores y evitaba la explotación de los profesionales de las escuelas infantiles".

“Los Servicios Públicos de UGT seguiremos trabajando ante el injusto Decreto 76/2025, donde se aumenta la ratio de estos menores manteniendo los mismos recursos humanos”, concluye el comunicado sindical.