CEIP Pedro Simón Abril de La Línea: el cole de las emociones
CEIP Pedro Simón Abril de La Línea: el cole de las emociones / Erasmo Fenoy

El colegio Pedro Simón Abril de La Línea: el cole de las emociones

Día del Maestro en España

El centro de educación infantil y primaria de La Línea destaca por su proyecto El cole de las emociones, basado en una programación emocional que busca mejorar el aprendizaje dentro de un contexto de relaciones positivas entre el alumnado haciéndolo desafiante, atractivo y con sentido

La iniciativa El cole de las emociones, con más de 10 años de implementación en el Colegio Pedro Simón Abril de La Línea, surge a partir de la percepción de una serie de maestros del centro de la necesidad de ajustar la vida emocional de los alumnos, al observar que un considerable número de ellos presentaban problemas con el miedo, el control de la ira o que tenían una mínima tolerancia a la frustación. A través de actividades enfocadas en las relaciones personales, técnicas de respiración o yoga, se busca fomentar el aprendizaje social y emocional para que niños, niñas y adultos adquieran y apliquen los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, establecer y lograr metas positivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener positivo relaciones y tomar decisiones responsables.

La experiencia ha demostrado que se logra un impacto positivo sobre el clima escolar y promueve una serie de beneficios académicos, sociales y emocionales de los estudiantes como las mejoras del rendimiento académico, del comportamiento y la reducción de angustia emocional.

