Búscate en las fotos de la fiesta en la calle del sábado en el Carnaval de la Concha Fina de La Línea

La Línea de la Concepción vive uno de los fines de semana más intensos del año con la celebración del Carnaval de la Concha Fina 2026. Tras la Gran Final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, que se celebró el viernes por la noche en el Teatro Municipal La Velada, la ciudad disfruta ahora de varias jornadas cargadas de música, disfraces, actuaciones y ambiente festivo en distintos puntos de la ciudad.

Este sábado el protagonismo se ha trasladado a la calle, especialmente a la Plaza Fariñas, donde desde la mañana hay actuaciones carnavalescas y animación infantil. Por la tarde, la carpa instalada en la plaza concentra actuaciones de comparsas y chirigotas locales, culminando con la esperada actuación de la chirigota del Yuyu Los que van por papas. La fiesta continúa durante la noche con música en diferentes puntos de la ciudad.