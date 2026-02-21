Dos agrupaciones linenses, La Batería y Los KFC, ganan el concurso del Carnaval de La Línea

Dos grupos linenses, la comparsa La Batería y la chirigota Los KFC, fueron proclamados este sábado ganadores del concurso de agrupaciones del Carnaval de la Concha Fina de La Línea, cuya final tuvo lugar, al igual que las semifinales, en el Teatro Paseo de La Velada, atestado de público hasta que se conoció el fallo del jurado, bien entrada la madrugada.

A pesar de que 2026 será recordado como el año en el que menos agrupaciones locales acudieron al certamen de La Línea, fueron dos de las cuatro que comparecieron las que se alzaron con el triunfo, tras la esperada final, que no defraudó.

En lo que se refiere a las chirigotas se impuso Los KFC (Kentucky Family Country), de La Línea, cuya dirección y composición musical corresponde a Marcos Ledesma y la letra es responsabilidad de dos clasicos de esta fiesta en la ciudad: Bau y Ocaña.

Le siguieron en la valoración del jurado, por este orden, de Tu cara me suena (La Línea), Las IA de su madre (San Roque) y Los Invencibles (San Roque).

Los KFC , chirigota de Bau y Ocaña / Carnaval Linense

En el apartado de comparsas, el presentador, Rubén García, detalló que el jurado declaraba campeona a La Batería (La Línea), en medio de una explosión de júbilo de sus componentes, encabezados por Ricky Puyol, responsable de letra, música y dirección.

La segunda posición fue para La Gracia Divina (Algeciras), la tercera para Los Delirantes (Algeciras) y la cuarta, para La Junquillera (La Línea).

Aunque la recompensa en metálico no es precisamente lo que más persiguen quienes se presentan al concurso, tanto unos como otros vieron premiados sus puestos con 2.000, 1.400, 1.000 y 600 euros.

En el descanso de la final y siguiendo lo que ya se ha convertido en toda una tradición, la chirigota callejera Los Chuflas se acercó a las puertas de las instalaciones del Teatro para dejar oír su repertorio y hacer más llevadera la espera a los espectadores.