Los bomberos de La Línea extinguen un incendio de madrugada en un almacén abandonado en la calle López de Ayala

Los bomberos de La Línea extinguieron un incendio en un almancen abandonado en la calle López de Ayala durante la madrugada del domingo al lunes. La rápida intervención de los efectivos del Consorcio Provincial se saldó sin daños personales.

Tras recibir el aviso del servicio de emergencias, el parque de bomberos de La Línea desplegó seis efectivos y cuatro vehículos con una autobomba urbana ligera (P-35), una autobomba urbana pesada (U-39), una autoescala (E-16) y un vehículo de mando (M-50).

La intervención de madrugada se desarrolló en un almacén abandonado en la calle López de Ayala, en el centro de la localidad. Los bomberos extinguieron el fuego y realizaron después las habituales labores de refresco.