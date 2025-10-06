Cortes de agua este martes 7 de octubre en La Línea y San Roque: consulte aquí si su calle estará afectada

Un trabajador de Arcgisa repara una avería en la red de aguas.

La empresa pública comarcal Arcgisa ha anunciado que este martes, 7 de octubre, se realizarán trabajos de mejora en la red de abastecimiento en La Línea de la Concepción y en el casco urbano de San Roque, lo que implicará reducciones de presión y cortes temporales en el suministro de agua.

La Línea de la Concepción

En La Línea, los trabajos serán ejecutados por Aqualia, empresa gestora del servicio municipal, entre las 8:00 y las 17:00 en la calle San Antonio y su entorno.

El objetivo es sectorizar la red de distribución, reducir fugas y mejorar la eficiencia del sistema hidráulico.

Durante ese periodo, podrán registrarse reducciones de presión o cortes puntuales de agua en las siguientes calles y zonas:

Calle Jardines (tramo entre calle Gibraltar y avenida Menéndez Pelayo)

Calle Clavel

Avenida Menéndez Pelayo

Calle San Cayetano

Calle Reñidero de Gallo

Pasaje Español

Pasaje Andaluz

Calle Morón

Calle Francisco Camacho Medina

Calle Meridiano

Calle Las Vegas

Calle San Antonio

En caso de malas condiciones meteorológicas, Aqualia ha indicado que los trabajos se aplazarán hasta nuevo aviso.

Para cualquier incidencia o consulta, los vecinos pueden contactar con el teléfono gratuito de atención 24 horas de Aqualia: 900 81 44 83.

San Roque (casco urbano)

En San Roque, Arcgisa realizará una suspensión programada del suministro que afectará a todo el casco urbano.

La actuación comenzará a las 9:30 del martes y tendrá una duración estimada de cuatro horas, salvo imprevistos.

Mejoras necesarias para un mejor servicio

Estas intervenciones forman parte del plan de Arcgisa para optimizar la eficiencia del sistema de abastecimiento y reducir el impacto de futuras averías.

La empresa ha agradecido la comprensión y colaboración de los vecinos ante las molestias que puedan producirse, recordando que se trata de trabajos necesarios para garantizar un mejor servicio a medio y largo plazo.