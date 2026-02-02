El Ayuntamiento de La Línea vuelve a retirar cinco equinos a un investigado por maltrato animal reincidente

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha llevado a cabo una nueva intervención para proteger el bienestar animal, retirando cinco equinos que se encontraban en poder de un individuo investigado por reiterados casos de maltrato. La actuación se produjo el pasado viernes y responde al incumplimiento continuado de una medida cautelar en vigor desde el año 2020 que prohíbe expresamente a esta persona la tenencia de animales.

No se trata de un hecho aislado. En julio de 2024, al mismo investigado ya le fueron retirados 24 equinos por circunstancias similares, tras constatarse que mantenía a los animales en condiciones incompatibles con su bienestar. Pese a aquella intervención, el individuo ha seguido quebrantando de manera sistemática la resolución judicial, volviendo a adquirir o conservar animales de forma ilegal.

Desde el Ayuntamiento se subraya la especial gravedad de la reiteración de los hechos, así como el riesgo constante que esta conducta supone para la integridad y la vida de los equinos, lo que obliga a las administraciones públicas y a las fuerzas de seguridad a actuar de manera continuada para garantizar su protección.

La retirada de los cinco animales se realizó en coordinación con los servicios municipales competentes y los cuerpos policiales, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de los equinos. Tras la intervención, los animales fueron trasladados a instalaciones adecuadas, donde reciben atención veterinaria y cuidados especializados.

El Ayuntamiento de La Línea reitera su compromiso firme con la defensa del bienestar animal y su colaboración permanente con la autoridad judicial para que estos hechos no queden impunes y se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de situaciones de maltrato reiterado. Asimismo, recuerda que el maltrato animal constituye un delito tipificado en el Código Penal y que el incumplimiento de medidas cautelares supone un quebrantamiento grave de resoluciones judiciales.