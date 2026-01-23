La Policía Local de La Línea detecta una finca privada con equinos en pésimas condiciones

La Policía Local de La Línea y el área municipal de Bienestar Animal intervinieron recientemente en una finca privada de la localidad donde fueron localizados varios equinos en condiciones extremas de abandono y mal estado de salud.

Tras recibir un aviso, agentes de la Policía Local constataron la presencia de animales muertos y otro equino en estado agónico, con evidentes signos de sufrimiento prolongado. Ante la gravedad de la situación y por razones estrictamente humanitarias, se autorizó de manera urgente la intervención veterinaria, procediéndose a la eutanasia compasiva del animal para evitar un mayor padecimiento.

La actuación tuvo un carácter excepcional y subsidiario, motivado por la urgencia y el bienestar del animal, recordando que la responsabilidad sobre el cuidado, la atención veterinaria y la retirada de animales vivos o muertos recae legalmente en sus propietarios, especialmente cuando se trata de terrenos privados y animales debidamente identificados.

Los hechos han sido debidamente documentados mediante atestado policial, informes veterinarios y registros oficiales de identificación animal, y se están llevando a cabo las actuaciones administrativas para depurar las posibles responsabilidades.

El Ayuntamiento aprovecha la intervención para hacer un llamamiento a la concienciación y a la tenencia responsable de animales, recordando que el abandono y el maltrato animal no solo suponen un grave problema ético y social, sino que constituyen infracciones administrativas y, en determinados casos, delitos.