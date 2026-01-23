La Policía Local de La Línea detecta una finca privada con equinos en pésimas condiciones
Uno de los animales tuvo que ser sacrificado para evitar un mayor padecimiento
La Policía Local de La Línea y el área municipal de Bienestar Animal intervinieron recientemente en una finca privada de la localidad donde fueron localizados varios equinos en condiciones extremas de abandono y mal estado de salud.
Tras recibir un aviso, agentes de la Policía Local constataron la presencia de animales muertos y otro equino en estado agónico, con evidentes signos de sufrimiento prolongado. Ante la gravedad de la situación y por razones estrictamente humanitarias, se autorizó de manera urgente la intervención veterinaria, procediéndose a la eutanasia compasiva del animal para evitar un mayor padecimiento.
La actuación tuvo un carácter excepcional y subsidiario, motivado por la urgencia y el bienestar del animal, recordando que la responsabilidad sobre el cuidado, la atención veterinaria y la retirada de animales vivos o muertos recae legalmente en sus propietarios, especialmente cuando se trata de terrenos privados y animales debidamente identificados.
Los hechos han sido debidamente documentados mediante atestado policial, informes veterinarios y registros oficiales de identificación animal, y se están llevando a cabo las actuaciones administrativas para depurar las posibles responsabilidades.
El Ayuntamiento aprovecha la intervención para hacer un llamamiento a la concienciación y a la tenencia responsable de animales, recordando que el abandono y el maltrato animal no solo suponen un grave problema ético y social, sino que constituyen infracciones administrativas y, en determinados casos, delitos.
